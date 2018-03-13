مقتل 9 جنود وإصابة اثنين من القوات الهندية فى انفجار لغم أرضى شرق البلاد

مقتل 9 جنود وإصابة اثنين من القوات الهندية فى انفجار لغم أرضى شرق البلادالثلاثاء، 13 مارس 2018 12:51 م
الشرطة الهندية
نيودلهى (أ ش أ)
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أعلنت الشرطة الهندية اليوم الثلاثاء، أن تسعة على الأقل من القوات شبه العسكرية لقوا مصرعهم فيما أصيب اثنان آخران إثر انفجار لغم أرضي زرعه متمردون ماويون شرقى البلاد.
ونقلت شبكة (إيه.بى.سى) الأمريكية عن المسئول بالشرطة "دى إم أواسثى" قوله إن الانفجار وقع عندما كان الجنود يتنقلون بين المعسكرات الواقعة فى منطقة "سوكما" بولاية "تشاتيسجار" حيث اصطدمت السيارة التى كانت تقلهم بلغم أرضى.
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