video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 مارس 2018 01:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل 9 جنود وإصابة اثنين من القوات الهندية فى انفجار لغم أرضى شرق البلاد

الثلاثاء، 13 مارس 2018 12:51 م
مقتل 9 جنود وإصابة اثنين من القوات الهندية فى انفجار لغم أرضى شرق البلاد الشرطة الهندية





نيودلهى (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت الشرطة الهندية اليوم الثلاثاء، أن تسعة على الأقل من القوات شبه العسكرية لقوا مصرعهم فيما أصيب اثنان آخران إثر انفجار لغم أرضي زرعه متمردون ماويون شرقى البلاد.

ونقلت شبكة (إيه.بى.سى) الأمريكية عن المسئول بالشرطة "دى إم أواسثى" قوله إن الانفجار وقع عندما كان الجنود يتنقلون بين المعسكرات الواقعة فى منطقة "سوكما" بولاية "تشاتيسجار" حيث اصطدمت السيارة التى كانت تقلهم بلغم أرضى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الشرطة الهندية تعتقل نجل وزير المالية السابق تشيدامبارام

الشرطة الهندية تلقى القبض على سادس مسؤول فى قضية بنك البنجاب الوطنى

مصدر بالشرطة الهندية: القبض على 3 أشخاص فى قضية احتيال مصرفى

الهند

اخبار الهند

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
أول صور لموقع انفجار موكب رامي الحمدالله رئيس الوزراء الفلسطينى فى غزة

أول صور لموقع انفجار موكب رامي الحمدالله رئيس الوزراء الفلسطينى فى غزة

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة