مقتل 4 عناصر من "داعش" خلال تسللهم على قضاء الشرقاط بالعراق







بغداد (أ ش أ)

أفادت قناة "العراقية الإخبارية" اليوم الثلاثاء، بمقتل 4 عناصر من تنظيم داعش خلال إحباط محاولة تسلل لعناصر من التنظيم الإرهابى على قضاء الشرقاط شمال محافظة صلاح الدين.

ونقلت القناة عن مصدر أمنى عراقى - لم تسمه - القول إن وحدات الجيش وبدعم قوات الحشد الشعبى تمكنت من إحباط محاولة تسلل عناصر "داعش" الإجرامى على قضاء الشرقاط من جهة الصحراء الغربية، مضيفا أن القوات قتلت 4 عناصر من التنظيم خلال إحباط محاولتهم التسلل ".

وأشار المصدر الأمنى إلى أن الوضع فى قضاء الشرقاط تحت سيطرة القوات الأمنية بالكامل.

من ناحية أخرى قال مصدر أمنى فى محافظة كركوك بالعراق، اليوم الثلاثاء، إن مدنيا أصيب جراء انفجار دراجة مفخخة بالمحافظة.

وذكرت قناة (السومرية نيوز) العراقية نقلا عن مصدر أمنى - لم تسمه - قوله " إن الدراجة المفخخة انفجرت فى حى 90 وسط محافظة كركوك مما أسفر عن إصابة شخص، لافتا إلى أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج ".