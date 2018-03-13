video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 مارس 2018 12:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل عميد بجهاز أمنى يؤمن تحركات رئيس الوزراء العراقى فى مواجهات مع مقاتلين

الثلاثاء، 13 مارس 2018 11:11 م
مقتل عميد بجهاز أمنى يؤمن تحركات رئيس الوزراء العراقى فى مواجهات مع مقاتلين رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى





أ ف ب
إضافة تعليق

قتل عميد فى القوات الخاصة العراقية يتولى أمن تحركات رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى بعد مواجهات إثر خلاف مع مقاتلين، بحسب ما أعلن مسؤولون ومكتب رئاسة الحكومة العراقية.

وأعلن مسؤول فى جهاز الاستخبارات فى سامراء فى شمال بغداد أن العميد فى القوات الخاصة شريف إسماعيل كان متوجها من بغداد إلى محافظة نينوى، عشية زيارة محتملة لرئيس الوزراء حيدر العبادى.

وأشار المسؤول طالبا عدم كشف هويته إلى حصول "مشادات كلامية مع المنتسبين لسرايا السلام" وهو تنظيم مسلح تابع للزعيم الشيعى مقتدى الصدر.

وتابع المسؤول أن الموكب أكمل بعد ذلك طريقه ولدى وصوله إلى أحد مخارج سامراء، على بعد نحو 100 كيلومتر من بغداد "حصلت مواجهات بين سرايا السلام والمرافقين للعميد".

وأضاف المتحدث أن المواجهات أدت إلى "استشهاد العميد واصابة منتسبين وتم نقلهم الى محافظة بغداد".

من جهته اكد مكتب رئاسة الحكومة العراقية فى بيان مقتل العميد اسماعيل، موضحا أن رئيس الوزراء "أمر بفتح تحقيق فورى".

والبيان الذى لا يشير إلى زيارة للعبادى إلى محافظة نينوى يتحدث عن "إطلاق نار (...) من قبل عناصر غير منضبطة"، من دون تحديد الجهة المسؤولة.

ويأتى ذلك قبل شهرين من انتخابات تشريعية يأمل العبادى ان تبقيه فى رئاسة الحكومة، لا سيما بعد اعلانه الانتصار على تنظيم داعش نهاية العام الماضى.

وكان محللون اشاروا سابقا الى احتمال قيام تحالف انتخابى بين العبادى واحزاب متحالفة مع الصدر.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

منظمة حظر الأسلحة تعلن إنهاء التزامات العراق بشأن تدمير المخلفات الكيميائية

وزير التجارة: ندرس إنشاء مركز لوجيستى مصرى -أردنى للمساهمة فى إعادة إعمار العراق

العراق يرفع الحظر عن الرحلات الدولية المتجهة إلى مطارات إقليم كردستان

العراق: ضبط مخبأ للأسلحة والمتفجرات جنوبى بعقوبة فى محافظة ديالى

تقارير إعلامية: حكومة كردستان العراق تسلم بغداد 855 داعشياً

حيدر العبادى

العراق

أخبار عربية

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
الرئاسة الفلسطينية تحمل حماس مسئولية استهداف موكب رئيس الوزراء فى غزة

الرئاسة الفلسطينية تحمل حماس مسئولية استهداف موكب رئيس الوزراء فى غزة

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة