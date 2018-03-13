مقتل شخص وإصابة 4 فى انفجار عبوة ناسفة شمالى بغداد

مقتل شخص وإصابة 4 فى انفجار عبوة ناسفة شمالى بغدادالثلاثاء، 13 مارس 2018 12:38 م
عناصر الشرطة العراقية
بغداد (أ ش أ)
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لقى مدنى مصرعه وأصيب 4 آخرون، جراء انفجار عبوة ناسفة شمإلى العاصمة العراقية بغداد.
وقال مصدر أمنى فى الشرطة العراقية - فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم الثلاثاء، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من سوق شعبى بمنطقة الحماميات التابعة لقضاء التاجى شمالى بغداد انفجرت، ما أسفر عن مقتل مدنى وإصابة 4 آخرين بجروح مختلفة"، مشيرًا إلى أن قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب وجثمان القتيل إلى دائرة الطب الشرعى".
ويذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، وكذا هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية فى مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.
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