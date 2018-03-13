معهد الأورام بدمياط يطلق مبادرة "لمحاربة السرطان 2018 "الثلاثاء، 13 مارس 2018 08:52 ص
الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط
دمياط - معتز الشربينى
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أطلق معهد الأورام بدمياط، مبادرة "لمحاربة السرطان 2018"، تتضمن عقد مجموعة من الندوات التوعوية عن المفاهيم العامة عن السرطان والوقاية منه، وكيفية الكشف المبكر عن سرطان الثدى، وعن التدخين، وسرطان الرئة، وسرطان القولون، وعلامات الإصابة بسرطان المبيض والرحم، وسرطان عنق الرحم وسرطان الأطفال.
يأتى ذلك، فى إطار حرص الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، على الارتقاء بالمستوى العام للخدمة الطبية المتخصصة للوعى الصحى والتثقيفى لأهالى دمياط.
يذكر أن المبادرة تتناول عدة موضوعات موزعة على مدار الشهور القادمة، وتشمل مفاهيم عامة عن السرطان ، الوقاية خير من العلاج، التدخين وسرطان الرئة، سرطان القولون، وعلامات الإصابة بسرطان المبيض .
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