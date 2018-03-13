معلمون بدمياط يشكون حرمانهم من حضور تدريبات الأكاديمية المهنية للمعلمين

دمياط عبده عبد البارى

اشتكى عدد من المعلمين والمعلمات والموجهين بمديرية التربية والتعليم بدمياط، من عدم حصولهم على فرص بتدريبات بمركز التدريب الرئيسى بدمياط، من أجل التنمية المهنية، لكى تمنحهم الأولوية فى الترقية .

وقال فؤاد السيد معلم أول، إنه توجه لمركز التدريب الرئيسى بدمياط الجديدة، للاستفسار عن كيفية الحصول على تدريبات بالمركز، ففوجئ بأن معظم المتدربين من محافظة الدقهلية.

فيما أضاف منصور أبو العلا معلم خبير، أنه حاول الاستفسار عن الاشتراك فى تلك التدريبات من أجل التقدم لوظيفة مدير، فأكد العاملون بمركز التدريب الرئيسى بدمياط الجديدة أنهم خاطبوا مديرية التربية والتعليم بدمياط لإرسال كشوف بأسماء المتدربين لتسكينهم فى البرامج التدريبية، إلا أن المديرية لم ترسل أى أسماء.

وحصل "اليوم السابع" على كشوف تدريبات مقتصرة على معلمى محافظه الدقهلية، كما حصلنا على صورة ضوئية من فاكس مرسل للتربية والتعليم بدمياط، تطلب أسماء لحضور التدريب.

من جانبه، قال الدكتور مسعد الزينى مدير مركز التدريب بدمياط، إن المركز يعمل على التعاون الدائم والفعال مع مديريتى التربية والتعليم بدمياط والدقهلية، ويقوم بإرسال كافة البرامج التدريبية تنفيذا لخطة الوزارة للتنمية المستدامة، ضمن خطة الدولة الاستراتيجية المستدامة مصر 2030 المحور الاجتماعى، والذى يؤكد على أهمية التدريب والتنمية المهنية المستدامة للعاملين بالتربية والتعليم.

وأضاف الزينى، لـ"اليوم السابع": "اتخذنا كافة الإجراءات التنفيذية للبرامج من استدعاء مدربين، وعمل جلسات تهيئة لهم، وتجهيز القاعات والمواد التدريبية والمطبوعات ومعينات التدريب، وخاطبنا المديريات، فقامت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية بإرسال كشوف بالأسماء المرشحة للتدريب، بينما لم ترسل مديرية التربية والتعليم بدمياط أى أسماء، مما يمثل تكلفة على ميزانية الدولة، حيث أن هذه البرامج سبق الموافقة عليها وعلى محتواها، وتوقيتاتها من الجهات المعنية كالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والمالية، والجهات ذات الصلة، مما يستوجب العمل على تنفيذها منعا لإهدار المال العام".

وفى المقابل، أكد السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، لـ"اليوم السابع"، رفضه التام لتعطيل العملية التعليمية، بإرسال أكثر من 100 معلم لحضور تدريبات صباحية، مشيرًا إلى أنه طلب من مسئولى مركز التدريب عمل تدريبات مسائية، تبدأ من الواحدة ظهرا لعدم تعطيل الدراسة، موضحا أن الأمر مشابه بالنسبة للقائمين على البرامج التدريبية الذين يعملون بالتربية والتعليم.

وشدد سويلم، على أنه لن يسمح بإهدار المال العام، بأن يترك المعلمين مدارسهم للذهاب إلى التدريب فى وقت العمل الرسمى.