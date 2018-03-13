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الثلاثاء، 13 مارس 2018 10:07 م
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مطرب "ذا فويس كيدز" يشارك بأغانى وطنية فى مؤتمر دعم السيسى ببنى سويف

الثلاثاء، 13 مارس 2018 08:53 م
مطرب "ذا فويس كيدز" يشارك بأغانى وطنية فى مؤتمر دعم السيسى ببنى سويف جانب من مؤتمر دعم السيسى ببنى سويف





بنى سويف - أيمن لطفى
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شارك خالد الفايد، أحد متسابقى برنامج "ذا فويس كيدز" ابن مركز ومدينة سمسطا جنوب غرب بنى سويف، بمجموعة من الأغانى الوطنية، منها "احلف بسماها وبترابها"، والتى تفاعل معها المشاركون بالمؤتمر الجماهيرى الذى نظمته أمانة الشباب بحملة كلنا معاك من أجل مصر، بدائرة مركز الفشن مساء اليوم الثلاثاء بإحدى القاعات بمدينة الفشن ببنى سويف، لتأييد ودعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية.

 وشهد المؤتمر حضور المئات من أبناء المدينة وقرى المركز، ومصطفى الفيومى منسق حملة كلنا معاك من أجل مصر بالفشن، والدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، وجمال هندى عضو مجلس النواب، والدكتور مصطفى عبد الجواد عميد كلية حقوق بنى سويف، وعادل ضيف الله رئيس مدينة الفشن، والشيخ حمزة محمد مندوب مدير أوقاف الفشن، وعبد القادر القاسى نقيب محاميى الفشن، ومحمد رمضان مدير الإدارة التعليمية، وسماح مصطفى أمينة الفتيات بالحملة، ومحمد سيد والدكتور كريم جمال أمينا شباب الحملة بمركز الفشن.

 

وأكد المشاركون فى المؤتمر أهمية خروج المواطنين إلى صناديق الاقتراع للإداء بأصواتهم لرفع نسبة التصويت بما يليق بالانتخابات الرئاسية، وحتى تكون رسالة موجهة إلى العالم الغربى.

 

كما تم خلال المؤتمر استعراض إنجازات الرئيس السيسى خلال الفترة الرئاسية الأولى، ومن بينها مشروعات الكهرباء والطرق وقناة السويس والإسكان الاجتماعى، والاستقرار الأمنى.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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