مطاردة طالب عقب سرقته مشغولات ذهبية من شقة صديقة والدته بالطالبية







كتب بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض علي طالب جامعي لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية من شقة صديقة والدته بالطالبية، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، بسبب تسببه فى حادث بسيارة والده وعجزه عن توفير نفقات الصيانة، وخوفه من علم والده بالحادث.

وتم ضبط المتهم أثناء متابعة قوة أمنية من قسم شرطة الطالبية للحالة الأمنية، حيث استغاث بهم حارس عقار، وذكر أن أحد الأشخاص سرق شقة من العقار الذى يتولي حراسته وأثناء ضبطه اعتدى عليه بالضرب وفر هاربا.



وعلى الفور تمكن رجال المباحث من مطاردة المتهم وضبطه، وتبين أنه طالب جامعي، وعثر بحوزته علي حقيبة تحتوي علي مشغولات ذهبية.



وبمواجهته اعترف بسرقتها من شقة صديقة والدته لعلمه بثرائها، وأضاف أنه تعرض لحادث أثناء قيادته سيارة والده مما أسفر عن حدوث تلفيات بها.

ولخوفه من والده و عجزه عن توفير نفقات الصيانة، قرر سرقة الشقة، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.