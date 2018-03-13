مصر تشارك فى أعمال لجنة وضعية المرأة فى الأمم المتحدة بوفد رفيع المستوى







كتب - أحمد جمعة

انطلقت اليوم فى نيويورك أعمال الدورة الـ 62 للجنة وضعية المرأة بالأمم المتحدة، حيث تشارك مصر بوفد رفيع المستوى يضم كلا من الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة والسفير الدكتور أحمد جمال الدين مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان والشئون الاجتماعية والإنسانية، وعدد من أعضاء ممثلى المجلس القومى للمرأة ووزارة الخارجية.

وأوضح السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، فى بيان صحفى، أن الموضوع الرئيسى للجنة يدور حول الفرص والتحديات التى تواجه المرأة والفتاة الريفية، ويشارك فى فعالياتها عدد من نواب رؤوساء الدول والحكومات ونواب رؤوساء الوزراء، بالإضافة إلى أكثر من 80 من وزراء شئون المرأة والشئون الاجتماعية.

وأشار مندوب مصر الدائم، إلى أنه يشارك لأول مرة هذا العدد الكبير من الوزراء فى اجتماعات اللجنة، وذلك فى ضوء دعوة مصر كرئيس لمجموعة الـ77 والصين إلى اجتماع لوزراء وكبار مسئولى المجموعة حول التمكين الاقتصادى والشمول المالى للمرأة، خاصة المرأة الريفية، فى إطار أنشطة الرئاسة المصرية من مجموعة التى تركز على هذا الموضوع ضمن أولوياتها.

وخلال الجلسة الافتتاحية ألقى وفد مصر بيانا باسم مجموعة الـ77 والصين تركز بالأساس على التحديات التى تواجه المرأة والفتاة الريفية فى الدول النامية، ومنها الفقر وقلة التعليم والعنف والتمييز، فضلا عن تداعيات تغيير المناخ، وأكد البيان على أن تمكين المرأة والفتاة الريفية يساهم فى القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، واقترح البيان أن يتم اتخاذ مجموعة من الخطوات العملية لتنفيذ ما تم الاتفاق فى الدورة الماضية للجنة بشأن التمكين الاقتصادى للمرأة، مع التركيز على الجانب التنموى لحياة المرأة والفتاة الريفية.

كما عبر البيان عن تقديره لتقرير السكرتير العام حول "وضع المرأة الفلسطينية وتقديم الدعم لها"، وأعلن عن تقديم مصر نيابة عن مجموعة الـ 77 والصين لقرار يحمل نفس العنوان، وطالب جميع الدول بدعم القرار.

تجدر الإشارة إلى أن مصر ترأس مجموعة الـ 77 والصين على مدار عام 2018، وهى مجموعة بلغ عدد أعضائها حاليا 134 دولة من الدول النامية، وتعد المعبر والمدافع عن مصالح هذه الدول.