مصر الخير: توفير مشروعات للغارمين بعد فك كربهم (صور)







كتب مدحت وهبة

قالت سهير عوض، مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، إنه سيتم الإفراج عن 1000 أم غارمة خلال شهر مارس الجارى، من أجل لم شملهن مع أسرهن بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأم، لافتة إلى أنه يتم توفير فرص العمل يشمل مصنع سجاد أبيس ومصنع سجاد أطفيح التابعين لمؤسسة مصر الخير.

من جانبها أكدت الدكتورة منال عِوَض، ممثلة عن اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة خلال المؤتمر السنوى لمؤسسة مصر الخير، الذى نظمه قطاع الغارمين بالمؤسسة، على أن مؤسسة مصر الخير تعمل على مساعدة الأهالى بشكل كبير وتغيير حياتهم خاصة قطاع الغارمين الذى نجع فى سداد مديونياتهم وخروجهم من السجن.

فيما كرمت مؤسسة مصر الخير بعض الغارمات اللاتى نجحن فى تحويل التجارب الصعبة فى حياتهن وحياة أسرهن إلى شيء إيجابى، فأصبحن أمهات منتجات، كما تم تكويم وزراء الداخلية والتضامن والهجرة ومحافظ الحيزة والعديد من الشخصيات العامة وكبار الإعلاميين لمجهوداتهم مع المؤسسة فى العمل على دعم الغارمين.























































































