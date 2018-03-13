"مصر الخير" تكرم وزراء الداخلية والتضامن والهجرة لدعمهم برنامج الغارمين







كتب مدحت وهبة

كرّمت مؤسسة مصر الخير، خلال المؤتمر السنوى لقطاع الغارمين، للاحتفال بالأمهات المثاليات، تحت عنوان "الأمهات المنتجات"، كل من اللواء مجدى عبد الغفّار وزير الداخلية، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، واللواء كمال الدالى محافظ الجيزة لدعمهم برنامج الغارمين، حيث تسلم درع التكريم ممثلين عنهم.

كما تم تكريم المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الإستئناف لإعداده قانون الغارمات بشأن وجود عقوبات بديلة عن الحبس وتطبيقه بالنسبة للغارمين والغارمات، وكذلك تكريم سهير عِوَض لنجاحها فى إدارة برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، حيث استطاع البرنامج فك كرب 50 ألف غارم وغارمة حتى الآن.

كانت مؤسسة مصر الخير عقدت المؤتمر السنوى الذى نظمه قطاع الغارمين بالمؤسسة، اليوم للاحتفال بالأمهات المثاليات تحت عنوان "الأمهات المنتجات"، وذلك بحضور الدكتور كل من الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير واللواء محسن أبو النجا ممثل عن وزير الداخلية، واللواء محمود نافع رئيس التأهيل بقطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، والدكتورة منال حنفى مدير عام إدارة شؤون المرأة ممثلة عن غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة منال عِوَض ممثله عن محافظ الجيزة والمستشار سامح عبدالحكم رئيس محكمة الاستئناف وسهير عِوَض مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، وكبار الإعلاميين.