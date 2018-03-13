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"مصر الخير" تطلق اليوم مبادرة للإفراج عن 1000 غارمة بمناسبة عيد الأم

الثلاثاء، 13 مارس 2018 03:00 ص
"مصر الخير" تطلق اليوم مبادرة للإفراج عن 1000 غارمة بمناسبة عيد الأم غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى





كتب مدحت وهبة
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تنظم مؤسسة مصر الخير، اليوم الثلاثاء، المؤتمر السنوى لقطاع الغارمين، للاحتفال بالأمهات المثاليات تحت عنوان "الأمهات المنتجات"، وذلك بحضور وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، ووزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندى، ومساعدى وزير الداخلية، وممثلى المجلس القومى للمرأة، والشركاء المساهمين فى نجاح تجربة مصر الخير والمساعدين فى حماية حياة الغارمين

 

وقالت سهير عوض، مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، أن فعاليات المؤتمر ستشهد الإعلان عن تفاصيل مبادرة الإفراج عن 1000 أم غارمة خلال شهر مارس الجارى، من أجل لم شملهن مع أسرهن بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأم.

 

وكانت سعير عوض، قد أكدت، أن الموتمر سيشهد تكريم الغارمات اللواتى نجحن فى تحويل التجارب الصعبة فى حياتهن وحياة أسرهن إلى شىء إيجابى، فأصبحن أمهات منتجات، متابعة: "أهداف برنامج الغارمين بالمؤسسة لا تتوقف على الإفراج عن الغارم أو الغارمة، وإنما تمتد لتوفير فرص عمل لهم من أجل ضمان الاستدامة المالية لهم، لعدم وقوعهم فى براثن الديون مرة أخرى".

 

وأوضحت مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، أن توفير فرص العمل يشمل مصنع سجاد أبيس ومصنع سجاد أطفيح التابعين لمؤسسة مصر الخير، وتجدر الإشارة إلى أنه يقام على هامش المؤتمر معرض لمنتجات الأمهات العاملات فى مصانع سجاد أبيس وأطفيح، اللذين يعدان أول مصنعين للنساء فقط.

 


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