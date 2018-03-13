"مصر التى نحلم بها" ندوة للهيئة الإنجيلية بحضور مكرم محمد أحمد ومشيرة خطاب غدًا







سارة علام

ينظم منتدى حوار الثقافات، التابع للهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية، غدا الأربعاء، مائدة حوارية حول " مصر التى نحلم بها"، يشارك فيها عدد من كبار المفكرين والباحثين وأعضاء مجلس النواب وبعض القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية، بأحد فنادق القاهرة.

من جانبه، قال الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ومدير عام الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية، إن مصر تدخل خلال هذه الفترة مرحلة جديدة، محملة بتحديات عديدة على رأسها الملفات الاقتصادية، والسياسية، والثقافية، وأيضا الشباب والمرأة وتطوير الخطاب الدينى، والأهم ملف الإرهاب أحد أكبر هذه التحديات، وبالتالى تستمر فى مواجهة التحديات وقادرة على مواجهة العواصف.

من بين المشاركين فى المائدة الحوارية الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب والسفيرة مشيرة خطاب والكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق وغيرهم.