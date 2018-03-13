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الثلاثاء، 13 مارس 2018 03:58 م
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مصرع 38 شخصا وإصابة 10 آخرين إثر سقوط حافلة فى خندق بإثيوبيا

الثلاثاء، 13 مارس 2018 01:39 م
مصرع 38 شخصا وإصابة 10 آخرين إثر سقوط حافلة فى خندق بإثيوبيا انقلاب حافلة ـ صورة أرشيفية





أديس أبابا (أ ش أ)
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أفادت وسائل إعلام رسمية فى إثيوبيا اليوم الثلاثاء، بأن ثمان وثلاثين شخصا لقوا حتفهم، فيما أصيب عشرة آخرون بجراح، إثر سقوط حافلة كانت تقلهم فى "خندق " بمنطقة "أمهرة " شمالى البلاد.

وذكرت شبكة "ايه بى سى" الأمريكية الإخبارية نقلا عن الإعلام الإثيوبى، أن الحافلة انحرفت عن الطريق،وسقطت فى الخندق، مشيرة إلى أن غالبية الضحايا من الطلاب الجامعيين.

جدير بالذكر أن حوادث المرور فى إثيوبيا أودت بحياة أكثر من ستة عشر ألف شخص خلال الفترة بين أعوام 2014 و2017.

 


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