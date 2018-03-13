مصرع تلميذ وسيدة فى حادث مرورى بالقناطر الخيرية

حادث - أرشيفية
القليوبية - أحمد عبد الهادي بكير
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لقى تلميذ وسيدة مصرعهما فى حادث مرورى مروع بطريق القناطر شبرا شهاب اليوم، بسبب اصطدام سيارتين ميكروباص بدون لوحات ويقودها "صبية صغار" وأصيب عدد من الركاب.
وأسفر الحادث عن مصرع كل من سامية عبد المنصف سويلم من قرية شبرا شهاب، والتلميذ يدعى نادر ماجد دياب زيان من قرية العامرية، بينما تم احتجاز باقى أفراد السيارتين بمستشفى القناطر وبنها، تم تحرير محضر بالحادث والتحفظ على السيارتين.
وناشد أهالى القناطر وشبرا شهاب مدير أمن القليوبية اللواء إيهاب خيرت بشن حملات مرورية على الطريق لضبط سائقى السيارات من الأطفال .
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