video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 مارس 2018 12:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع تلميذ وسيدة فى حادث مرورى بالقناطر الخيرية

الثلاثاء، 13 مارس 2018 11:41 م
مصرع تلميذ وسيدة فى حادث مرورى بالقناطر الخيرية حادث - أرشيفية





القليوبية - أحمد عبد الهادي بكير
إضافة تعليق

لقى تلميذ وسيدة مصرعهما فى حادث مرورى مروع بطريق القناطر شبرا شهاب اليوم، بسبب اصطدام سيارتين ميكروباص بدون لوحات ويقودها "صبية صغار" وأصيب عدد من الركاب.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من سامية عبد المنصف سويلم من قرية شبرا شهاب، والتلميذ يدعى نادر ماجد دياب زيان من قرية العامرية، بينما تم احتجاز باقى أفراد السيارتين بمستشفى القناطر وبنها، تم تحرير محضر بالحادث والتحفظ على السيارتين.

وناشد أهالى القناطر وشبرا شهاب مدير أمن القليوبية اللواء إيهاب خيرت بشن حملات مرورية على الطريق لضبط سائقى السيارات من الأطفال .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على هاربين من أحكام بالسجن المؤبد فى حملة أمنية بالقليوبية

حادث

مصرع

حوادث

اخبار المحافظات

اخبار الحوادث

اخبار القليوبية




لا تفوتك
الرئاسة الفلسطينية تحمل حماس مسئولية استهداف موكب رئيس الوزراء فى غزة

الرئاسة الفلسطينية تحمل حماس مسئولية استهداف موكب رئيس الوزراء فى غزة

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة