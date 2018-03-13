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مصادرة 7 معدات وتغريم 3 مواطنين 85 ألف جنيه للتعدى على أراضى بكفر الشيخ

الثلاثاء، 13 مارس 2018 04:10 م
مصادرة 7 معدات وتغريم 3 مواطنين 85 ألف جنيه للتعدى على أراضى بكفر الشيخ اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ





كفر الشيخ – محمد سليمان
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قرر اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ اليوم، مصادرة 7 معدات متنوعة مع فرض غرامة فورية قدرها 85 ألف جنيه، ضد 3 مخالفين قاموا بالبناء على مساحة 1150 م2 أرض زراعية بمركز الرياض، وتحفظت الوحدة المحلية بالرياض على لودر خلاطة مفصلى صغير وخلاطه ، وماكينة كهرباء صغيره وعربانة خلاطه، و2 لودر مفصلى.

وكلف محافظ كفر الشيخ،فى بيان له اليوم ،رؤساء المراكز والمدن والإدارات ومديرى الجمعيات الزراعية بالتصدى لجميع المخالفات، وأهمهما التعديات على الأراضى الزراعية، وإزالتها من المهد ومصادرة مواد البناء والمعدات المستخدمة فى التعديات، وعن الحالات السابقة كلف بحصرها لوضع جدول زمنى لتنفيذ هذه الإزالات .

قال محافظ كفر الشيخ، إنه سيتم وقف أى مسئول عن العمل من مديرى الجمعيات الزراعية ورؤساء القرى، حال عدم وقف التعديات على الأرض الزراعية، قائلا: "أنا عندى التعدى على الأرض الزراعية جناية ولا تهاون مع المعتدين أو المقصرين"، وأن هناك إجراءات صارمة ضد من يتعدى على الأرض الزراعية وأملاك الدولة أو من يسمح بذلك من المسئولين.

 

 


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