مسلحون ينتهكون اتفاقيات وقف إطلاق النار فى دونباس 5 مرات خلال يوم واحد







كييف (أ ش أ)

ذكرت تقارير إعلامية أوكرانية أن مسلحين شنوا خمس هجمات على مواقع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، فى منطقة عملية مكافحة الإرهاب، فى إقليم دونباس، عدة مرات على مدار أمس.

واشارت التقارير - التى أوردتها وكالة أنباء (يكورينفورم) الأوكرانية اليوم الثلاثاء، إلى أن تشكيلات مسلحة فتحت النار بواسطة قذائف قنابل يدوية، وأسلحة آلية ثقيلة وأسلحة صغيرة، على معاقل أوكرانية، بالقرب من لوهانسك، مسجلين بذلك انتهاكات لاتفاقات مينسك.

ونجم عن هذه الهجمات، إصابة جنديين أوكرانيين اثنين بجروح، نُقلا على إثر ذلك لإحدى المستشفيات المتنقلة العسكرية، لتلقى العلاج اللازم.