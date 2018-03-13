مسلحون يفجرون مسجدا بين مدينتى كركوك وتكريت بالعراق







بغداد (أ ش أ)

ذكر مصدر أمنى عراقى اليوم الثلاثاء، أن مسلحين مجهولين فجروا مسجد "المصطفى" على الطريق الرابط بين كركوك وتكريت،ما تسبب فى أضرار مادية بالمسجد دون خسائر بشرية.

وقال المصدر ـ فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إن "مجموعة مسلحة يعتقد أنها عناصر من تنظيم داعش قامت بتفجير مسجد المصطفى الواقع قرب فلكة فرسان العلم على الطريق الرابط بين مدينة تكريت ومحافظة كركوك"، موضحا أن التوقعات تشير إلى تسلل هؤلاء الدواعش إلى المنطقة وإقدامهم على تفجير المسجد.

وأضاف المصدر الأمنى ،الذى طلب عدم الكشف عن هويته،إن " التفجير أدى إلى الحاق أضرار مادية بالمسجد، دون وقوع اية خسائر بشرية"، مشيرا إلى أن قوة أمنية طوقت الحادث، وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته.

يذكر أن تنظيم "داعش" يحاول بين فترة وأخرى القيام بعمليات تفجير وشن هجمات على المناطق الآمنة، بعد خسائره على يد القوات الأمنية التى تمكنت من تحرير جميع المناطق العراقية، فيما ما تزال هناك بعض الجيوب التى تتعامل معها السلطات العراقية للقضاء على التنظيم بشكل كامل.