مسجل خطر يصيب نفسه بطلق نارى أثناء تنظيف بندقية آلى بالخطأ







كتب إبراهيم أحمد – أحمد حربى

أصاب مسجل خطر نفسه بطلق نارى، أثناء تنظيف بندقية آلى بمسكنه بمنطقة حلوان عن طريق الخطأ، وتم نقله للمستشفى للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

البداية ببلاغ تلقاه ضباط مباحث قسم شرطة حلوان من الأهالي بوجود مصاب إثر طلق نارى بشقته بالعزبة البحرية ، وبالانتقال تبين إصابة سمير.ح.م,م, 56 سنة نجار مسلح مسجل خطر مخدرات تحت رقم 12781 فئة " ب " حلوان ، والسابق اتهامه في 9 قضايا أخرهم 12755 لسنة 2015م حلوان " سرقة " مصاب بطلق ناري فتحة دخول بالبطن وخروج من الظهر وتم حجزه بمستشفي القصر العيني وحالته سيئة .

كما تم ضبط بمحل الواقعة السلاح الناري المستخدم عبارة عن بندقية آلي عيار 7.62×39مم تحمل أرقام 563642325 " غير مبلغ بسرقتها " وخزينة بداخلها 14 طلقة من ذات العيار.

بسؤال زوجته لبني .ع.م. 32 سنة ربة منزل، قررت أنه حال قيام زوجها بتنظيف السلاح المضبوط خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ أحدثت إصابته ، فتم تحرير المحضر اللازم ، وجارى العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.