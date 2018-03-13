"مستقبل وطن" يوزع 25 ألف منشور لـ"إنجازات السيسى" على المواطنين بأسيوط







أسيوط ـ محمود عجمى

يواصل حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، برئاسة أحمد معوض نفادى، حملة نقاط التمركز لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وحث المواطنين على المشاركة والإدلاء بأصواتهم وانتخاب السيسى.

وقال محمود زين الأمين العام المساعد للحزب بمحافظة أسيوط، إنه لليوم الرابع على التوالي، يواصل شباب الحزب فعاليات نقاط التمركز والانتشار فى الشوارع والميادين بمراكز البدارى وابوتيج وساحل سليم وبندر أسيوط، وتوزيع منشورات بإنجازات الرئيس السيسى، خلال السنوات الماضية وحث المواطنين على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة .

وأضاف: "أن الحملة يشارك فيها نحو 200 شاب وفتاة من مختلف المراكز والقرى وجميعهم يقومون على توزيع أكثر 25 ألف منشور تحمل صور وإنجازات الرئيس السيسى، والتعريف بالإنجازات فى الفترة الرئاسية الأولى ودعوة المواطنين للمشاركة فى الانتخابات.