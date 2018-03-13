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الثلاثاء، 13 مارس 2018 11:39 م
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مستقبل وطن يواصل فعالياته اليومية بقنا لدعم السيسي فى انتخابات الرئاسة (صور)

الثلاثاء، 13 مارس 2018 11:15 م
مستقبل وطن يواصل فعالياته اليومية بقنا لدعم السيسي فى انتخابات الرئاسة (صور) أمانة حزب مستقبل وطن بقنا فى ميدان الساعة





قنا- وائل محمد
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واصلت أمانة حزب مستقبل وطن بقنا، فعالياتها لليوم الرابع على التوالى، بميادين المحافظة المختلفة لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية، وذلك بتنظيم أمانة بندر قنا، فعالية مسائية بميدان الساعة، بمشاركة قيادات وأعضاء الحزب بقنا.

وأوضح هشام قدوس، أمين الحزب بقنا، أن فعاليات الحزب متواصلة بكافة المراكز من خلال أمانات الحزب، ما بين ندوات تثقيفية وفعاليات يومية فى الشوارع والميادين للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين وتوعيتهم بأهمية المشاركة بالتصويت فى الانتخابات الرئاسية.

وأشارت مروة عبدالرحيم، أمينة المرأة بأمانة بندر قنا، إلى أن الفعاليات ستتواصل بشكل يومى بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين وتعريفهم بأهم الإنجازات التى تحققت على مستوى الجمهورية أو بمحافظة قنا خلال الفترة الأولى للرئيس.

 

 
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