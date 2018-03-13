مستشفى خاص بالغردقة يقدم العلاج مجانا لسائحة إنجليزية صدمتها سيارة

مستشفى خاص بالغردقة يقدم العلاج مجانا لسائحة إنجليزية صدمتها سيارةالثلاثاء، 13 مارس 2018 02:39 م
السائحه الانجليزية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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قام مستشفى خاص بمدينة الغردقة، بعلاج سائحة إنجليزية الجنسية مجانا بعدما نقلها الأهالى عقب حدوث حادث مرورى لها بالغردقة، حيث تم إجراء عملية جراحية لها مجانا.
قال الدكتور رضا النجار رئيس مجلس إدارة المستشفى، إن عددا من الأهالى نقلوا سائحة إنجليزية تدعى كلير أربون فى العقد السادس من العمر بعدما أصيبت فى حادث مرورى بشارع الشيراتون بعدما صدمتها سيارة أجرة.
وأضاف النجار أن المستشفى قامت بدورها وتم إجراء الكشف عليها والتقارير الطبية بينت إصابتها بكسر فى عظمة الترقوة اليمنى ووجود تجمع دموى وهوائى بالرئة اليمنى.
وأكد النجار أنه تم التعامل مع الحالة فور وصولها وإدخالها غرفة العمليات لتركيب أنبوبة صدرية لتفريغ التجمع الهوائى والدموى، كما تم إجراء عملية أخرى لإجراء عملية تثبيت للترقوة اليمنى وذلك تحت التخدير الكلى بنجاح وتم نقل المريضة للقسم الداخلي لاستكمال العلاج الطبي التحفظي حى تنتهي تماما من العلاج، ومن المقرر أن تستمر داخل المستشفى لمدة 10 أيام حتى تسافر لبلادها.
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