مسئول ببنك بالدقهلية يحرق غرفة الحفظ عقب سرقته بعض الشيكات بدكرنس







الدقهلية شريف الديب

تمكن ضباط مباحث دكرنس من كشف لغز احتراق غرفة حفظ القروض بأحد بنوك القرية، وذلك لإخفاء سرقة بعض الشيكات من أحد المسئولين بالبنك للحصول على قيمتهم من العملاء.

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية بورود بلاغا لمأمور مركز دكرنس باندلاع حريق بغرفه حفظ قروض الائتمان ببنك قرية ديمشلت دكرنس واحتراق بعض الملفات الخاصة بالقروض وبعض شيكات العملاء المديونية للبنك

وعلى الفور انتقل الرائد أبو العزم فتحى رئيس مباحث دكرنس، إلى مكان البلاغ وتبين من الفحص اشتعال غرفة حفظ القروض فقط، وتأكد أن هناك شبهة جنائية فى الواقعة، وبفحص المشتبه بهم تبين أن وراء احتراق الملفات محمود م. م .ش. رئيس وحده الائتمان بالبنك، وبضبطه اعترف بارتكابه الواقعة، وبإرشاده تم ضبط عدد كبير من الشيكات قد قام بالاستيلاء عليها قبل إشعال الحريق.

وتم تحرير المحضر رقم 1946 لسنة 2018 إدارى دكرنس وجارى عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.