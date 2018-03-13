مسئول أممى يطالب بتحقيق فورى فى الهجوم على موكب رئيس الوزراء الفلسطينى

مسئول أممى يطالب بتحقيق فورى فى الهجوم على موكب رئيس الوزراء الفلسطينىالثلاثاء، 13 مارس 2018 03:22 م
موكب رئيس الوزراء الفلسطينى
نيويورك (أ ش أ)
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أدان منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط، نيكولاى ملادينوف، الهجوم الذى استهدف موكب رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد الله، فى قطاع غزة اليوم الثلاثاء.
وطالب ملادينوف، فى بيان نقلته شبكة (إيه بى سى) الأمريكية، بإجراء تحقيق فورى فيما وصفه بـ"الحادث الخطير" حتى يمكن تقديم الجناة للعدالة، مشيرًا إلى أن هذا الهجوم نفذه أشخاص يحاولون تقويض المصالحة وتدمير فرص السلام.
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