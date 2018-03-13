مسئول أمريكى: إلغاء الاتفاق مع إيران يستلزم إيجاد طريقة أخرى للتعامل معها

مسئول أمريكى: إلغاء الاتفاق مع إيران يستلزم إيجاد طريقة أخرى للتعامل معهاالثلاثاء، 13 مارس 2018 05:43 م
ترامب
واشنطن (أ ش أ)
إضافة تعليق
طالب قائد القيادة الوسطى الأمريكية الجنرال جوزيف فتيل بالبحث عن طريقة أخرى للتعامل مع إيران حال إلغاء الاتفاق النووى.
ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء، عن جوزيف قوله "إذا ألغى الاتفاق النووى..فعلينا إيجاد طريقة أخرى للتعامل مع إيران".
وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد كشف أنه اختلف مع وزير خارجيته المقال ريك تيلرسون حول الكثير من القضايا وعلى رأسها الإتفاق النووى الإيراني، مؤكدا أنه يقدر التزام تيلرسون وتفانيه فى العمل، ومتمنيا له التوفيق.
يذكر أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب كان قد أقال وزير الخارجية ريك تيلرسون - فى وقت سابق اليوم - وعين مكانه رئيس وكالة الإستخبارات الامريكية مايك بومبيو.
إضافة تعليق
"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد
"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة