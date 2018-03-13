مسئول أمريكى: إلغاء الاتفاق مع إيران يستلزم إيجاد طريقة أخرى للتعامل معها







واشنطن (أ ش أ)

طالب قائد القيادة الوسطى الأمريكية الجنرال جوزيف فتيل بالبحث عن طريقة أخرى للتعامل مع إيران حال إلغاء الاتفاق النووى.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء، عن جوزيف قوله "إذا ألغى الاتفاق النووى..فعلينا إيجاد طريقة أخرى للتعامل مع إيران".

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد كشف أنه اختلف مع وزير خارجيته المقال ريك تيلرسون حول الكثير من القضايا وعلى رأسها الإتفاق النووى الإيراني، مؤكدا أنه يقدر التزام تيلرسون وتفانيه فى العمل، ومتمنيا له التوفيق.

يذكر أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب كان قد أقال وزير الخارجية ريك تيلرسون - فى وقت سابق اليوم - وعين مكانه رئيس وكالة الإستخبارات الامريكية مايك بومبيو.