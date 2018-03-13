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الثلاثاء، 13 مارس 2018 06:03 م
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مسؤول أمريكى: ترامب أراد تشكيل فريق جديد قبل المفاوضات مع كوريا الشمالية

الثلاثاء، 13 مارس 2018 03:06 م
مسؤول أمريكى: ترامب أراد تشكيل فريق جديد قبل المفاوضات مع كوريا الشمالية ترامب - أرشيفية





(أ ف ب)
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أعلن مسؤول أمريكى كبير أن الرئيس دونالد ترامب أراد تغيير فريقه قبل المفاوضات المرتقبة مع كوريا الشمالية، وذلك لتفسير إقالته وزير الخارجية ريكس تيلرسون وتعيين مدير وكالة الإستخبارات المركزية الأمريكية مكانه.

ويتولى مايك بومبيو مهامه الجديدة بعد أيام فقط على الاعلان المفاجىء عن قمة بين الرئيس الأمريكى والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون لم يحدد موعدها ولا مكان انعقادها.

وأصدر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قرارا بإقالة وزير الخارجية ريكس تيلرسون، وتعيين مايك بومبيو، مدير وكالة المخابرات المركزية، حسبما أفادت صحيفة واشنطن بوست.

وأكد ترامب على تويتر أن بومبيو سيصبح وزيرا للخارجية ، وشكر تيلرسون على خدماته، مشيرا إلى أن جينا هاسبل نائبة مدير المخابرات المركزية ستصبح المديرة الجديدة لوكالة المخابرات.


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