مركز المصالحة الروسى: مساعدات غذائية للمدنيين الفارين من "الغوطة الشرقية"الثلاثاء، 13 مارس 2018 03:56 م
تأمين خروج المدنيين من الغوطة الشرقية بسوريا
موسكو (أ ش أ)
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أعلن رئيس "مركز المصالحة "الروسى الجنرال يورى يفتوشينكو، اليوم الثلاثاء، تسليم المركز طنين من المساعدات الغذائية للاجئين الفارّين من "الغوطة الشرقية " فى سوريا.
وأضاف يفتوشينكو - فى تصريحات بثتها وكالة أنباء "تاس" الروسية " أن ضباطا من "المركز الروسى للمصالحة" قاموا بتسليم طنّين من المساعدات الغذائية للمدنيين الذين تركوا مدينة "الدوما " فى وقت سابق اليوم الثلاثاء، ووصلوا إلى مخيم للاجئين فى منطقة "إداك دير" .
وأشار إلى أن جميع من وصلوا للمخيم سيتسلمون مساعدات إنسانية.
ووفقا لتقارير سابقة اليوم، فإن مجوعتين من المدنيين تبلغ قوامهما نحو 100 شخص نجحوا فى مغادرة "الغوطة الشرقية" بدمشق.
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