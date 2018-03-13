مركز المصالحة الروسى: مساعدات غذائية للمدنيين الفارين من "الغوطة الشرقية"







موسكو (أ ش أ)

أعلن رئيس "مركز المصالحة "الروسى الجنرال يورى يفتوشينكو، اليوم الثلاثاء، تسليم المركز طنين من المساعدات الغذائية للاجئين الفارّين من "الغوطة الشرقية " فى سوريا.

وأضاف يفتوشينكو - فى تصريحات بثتها وكالة أنباء "تاس" الروسية " أن ضباطا من "المركز الروسى للمصالحة" قاموا بتسليم طنّين من المساعدات الغذائية للمدنيين الذين تركوا مدينة "الدوما " فى وقت سابق اليوم الثلاثاء، ووصلوا إلى مخيم للاجئين فى منطقة "إداك دير" .

وأشار إلى أن جميع من وصلوا للمخيم سيتسلمون مساعدات إنسانية.

ووفقا لتقارير سابقة اليوم، فإن مجوعتين من المدنيين تبلغ قوامهما نحو 100 شخص نجحوا فى مغادرة "الغوطة الشرقية" بدمشق.