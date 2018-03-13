مد أجل الحكم على 7 إخوان بتهمة حيازة وتصنيع المفرقعات للغد







كتب ــ أحمد حسنى

مدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، الْيَوْمَ الثلاثاء، حكمها على المتهمين فى القضية رقم 5228 لسنة2014، لاتهامهم بحيازة وتصنيع مفرقعات ومولوتوف بمنطقة المعادى للغد لاستكمال المداولة.

وكشفت التحقيقات، قيام المتهمين "عبد التواب على حسين"، وتامر على حسين، ومحمد فؤاد عبد الوهاب، وأحمد محمد عبده، ومحمد عبد الخالق شعراوى، ووائل شحاتة عبد الفتاح، وَعَبَد الرحمن سيد"، بتصنيع مفرقعات ومولوتوف والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون.

وأسندت النيابة للمتهمين تهمة حيازة مواد متفجرة، والانضمام لجماعة إرهابية، والتعدى على قوات الأمن والإضرار بالمنشآت العامة والخاصة.