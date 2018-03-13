مدير مرور القاهرة يتفقد الخدمات بوحدة مرور حلوان ويستمع لشكاوى المواطنين







كتب عبد الرحمن سيد

تفقد اللواء علاء متولى مدير مرور القاهرة محاور وميادين قطاع جنوب العاصمة ووحدة مرور حلوان لمعرفة مدى انتظام الخدمات ومعرفة الخدمات المقدمة للمترددين على الوحدة، تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، وتنفيذا لتعليمات اللواء خالد عبد العال، مساعد الوزير ﻷمن القاهرة، لتقديم كافة الخدمات للمواطنين لربط سبل التواصل مع القطاع الشرطى.

كما استمع مدير اﻹدارة العامة لمرور القاهرة لشكاوى عدد من المترددين وسائقى السيارات وتم حل جميع المشكلات التى واجهتهم، مما أدى إلى استحسان وسعادة غامرة للمواطنين، كما تفقد مدير المرور جميع الخدمات المرورية بميدان المحطة وأشرف على عمليات تنظيم حركة السيارات ووجه برفع جميع السيارات التى تقف فى الممنوع وصف ثانى .

ووجه مدير المرور بنشر كافة الخدمات بالميادين والشوارع بنطاق العاصمة بكافة قاطعتها وتسيير حركة المرور، مما أدى إلى ظهور حالة من السيولة المرورية تنفيذا لتعليمات اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة .