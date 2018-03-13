video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 مارس 2018 09:35 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مدير مرور القاهرة يتفقد الخدمات بوحدة مرور حلوان ويستمع لشكاوى المواطنين

الثلاثاء، 13 مارس 2018 08:07 م
مدير مرور القاهرة يتفقد الخدمات بوحدة مرور حلوان ويستمع لشكاوى المواطنين اللواء علاء متولى مدير مرور القاهرة





كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

تفقد اللواء علاء متولى مدير مرور القاهرة محاور وميادين قطاع جنوب العاصمة ووحدة مرور حلوان لمعرفة مدى انتظام الخدمات ومعرفة الخدمات المقدمة للمترددين على الوحدة، تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، وتنفيذا لتعليمات اللواء خالد عبد العال، مساعد الوزير ﻷمن القاهرة، لتقديم كافة الخدمات للمواطنين لربط سبل التواصل مع القطاع الشرطى.

 

كما استمع مدير اﻹدارة العامة لمرور القاهرة لشكاوى عدد من المترددين وسائقى السيارات وتم حل جميع المشكلات التى واجهتهم، مما أدى إلى استحسان وسعادة غامرة للمواطنين، كما تفقد مدير المرور جميع الخدمات المرورية بميدان المحطة وأشرف على عمليات تنظيم حركة السيارات ووجه برفع جميع السيارات التى تقف فى الممنوع وصف ثانى .

 

ووجه مدير المرور بنشر كافة الخدمات بالميادين والشوارع بنطاق العاصمة بكافة قاطعتها وتسيير حركة المرور، مما أدى إلى ظهور حالة من السيولة المرورية تنفيذا لتعليمات اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المرور يشن حملات للتوعية ضد أخطار الإطارات والشبورة على الطرق السريعة.. صور

مدير المرور يتفقد الطرق السريعة ويشدد على تأمين الرحلات

فيديو.. مرور الجيزة يخصص ونش لمنع السير عكس الاتجاه بشارع أحمد عرابى

المرور: تحويلات بإسكندرية الصحراوى تقاطع الدائرى لمد كابلات كهرباء لمدة يومين

مرور القاهرة

اللواء علاء متولى

المرور

مرور حلوان

اخبار الحوادث




لا تفوتك
الرئاسة الفلسطينية تحمل حماس مسئولية استهداف موكب رئيس الوزراء فى غزة

الرئاسة الفلسطينية تحمل حماس مسئولية استهداف موكب رئيس الوزراء فى غزة

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة