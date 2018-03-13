مدير عام مديرية الشباب ببورسعيد يحث العاملين على المشاركة بانتخابات الرئاسة

مدير عام مديرية الشباب ببورسعيد يحث العاملين على المشاركة بانتخابات الرئاسةالثلاثاء، 13 مارس 2018 12:20 م
مدير مديرية الشباب والرياضة مع العاملين
بورسعيد - محمد عزام
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التقى الدكتور على أبو سمرة، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، صباح اليوم، بالعاملين فى المديرية فرع العرب (موظفى مراكز الشباب والأندية بحى العرب)، وذلك بمركز شباب بورسعيد، للحث على المشاركة بالانتخابات الرئاسية .
دار الحوار حول ضرورة المشاركة الإيجابية فى العملية الانتخابية الرئاسية المنتظرة خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدا أن النزول والمشاركة بالانتخابات ما هى إلا واجب وطنى يجب أن يؤديه كل مصرى تجاه بلادنا من خارج البلاد أو داخلها .
وأشار فى حواره، إلى ضرورة قيام العاملين بالدور المنوط بهم كما عهدناهم دائما بحملة طرق الابواب، والتى أطلقها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والتى تهدف إلى توعية الأهالى بأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.
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