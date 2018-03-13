محكمة فرنسية تقضى بسجن زوجين فرنسيين لتوجههما للرقة والانضمام إلى داعش







كتب: أحمد علوى

قررت محكمة الجنح فى باريس سجن رجل وزوجته غادرا إلى مدينة الرقة السورية حيث عاشا بين عامى 2015 و2016، لاقتناعهما بفكر تنظيم داعش.

وحكم على حسنى السديرى (34 عاماً) بالسجن 8 أعوام مع النفاذ، فى حين حكم على زوجته ضياء (32 عاماً) بالسجن لسنتين مع النفاذ، حسبما قالت وسائل اعلام بلحيكية.

وغادر الاثنان فرنسا إلى مصر فى مايو 2015، قبل أن يتوجها إلى سوريا فى يوليو من العام نفسه، رغبة منهما بالعيش فى بلد مسلم، حسب أقوالهما.

وتركت ضياء ابناً لها فى الخامسة من العمر مع زوجها السابق فى فرنسا.

وفى سوريا أمضت ضياء أكثر من شهر فى منزل خاص بالنساء، فى حين توجه زوجها إلى الموصل العراقية للمشاركة فى تدريبات عسكرية ومتابعة دروس دينية.

ولدى عودته إلى سوريا استأجرا شقة فى الرقة، وينفى الزوج بشكل قاطع أن يكون قاتل فى صفوف تنظيم داعش، أو أن يكون عمل معه، فى حين أن زوجته لم تكشف سوى عن معلومات مجتزأة غير واضحة عن حياتها فى سوريا، ويبدو أن الزوجين أصيبا بخيبة أمل من نمط العيش هناك وقررا العودة إلى فرنسا، فانتقلا إلى الموصل فى محاولة لاستعادة جواز سفر ضياء من التنظيم الإرهابى دون جدوى.

وتمكن الزوجان فى النهاية من مغادرة الرقة إلى مدينة سورية أخرى مجاورة للحدود مع تركيا، حيث تمكنا هناك من الانتقال إلى تركيا فى مارس 2016، هربا من التنظيم الإرهابى.