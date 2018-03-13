video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 مارس 2018 01:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

محكمة فرنسية تقضى بسجن زوجين فرنسيين لتوجههما للرقة والانضمام إلى داعش

الثلاثاء، 13 مارس 2018 11:17 ص
محكمة فرنسية تقضى بسجن زوجين فرنسيين لتوجههما للرقة والانضمام إلى داعش إرهابيو داعش - أرشيفية





كتب: أحمد علوى
إضافة تعليق

قررت محكمة الجنح فى باريس سجن رجل وزوجته غادرا إلى مدينة الرقة السورية حيث عاشا بين عامى 2015 و2016، لاقتناعهما بفكر تنظيم داعش.

 

وحكم على حسنى السديرى (34 عاماً) بالسجن 8 أعوام مع النفاذ، فى حين حكم على زوجته ضياء (32 عاماً) بالسجن لسنتين مع النفاذ، حسبما قالت وسائل اعلام بلحيكية.

 

وغادر الاثنان فرنسا إلى مصر فى مايو 2015، قبل أن يتوجها إلى سوريا فى يوليو من العام نفسه، رغبة منهما بالعيش فى بلد مسلم، حسب أقوالهما.

 

وتركت ضياء ابناً لها فى الخامسة من العمر مع زوجها السابق فى فرنسا.

 

وفى سوريا أمضت ضياء أكثر من شهر فى منزل خاص بالنساء، فى حين توجه زوجها إلى الموصل العراقية للمشاركة فى تدريبات عسكرية ومتابعة دروس دينية.

 

ولدى عودته إلى سوريا استأجرا شقة فى الرقة، وينفى الزوج بشكل قاطع أن يكون قاتل فى صفوف تنظيم داعش، أو أن يكون عمل معه، فى حين أن زوجته لم تكشف سوى عن معلومات مجتزأة غير واضحة عن حياتها فى سوريا، ويبدو أن الزوجين أصيبا بخيبة أمل من نمط العيش هناك وقررا العودة إلى فرنسا، فانتقلا إلى الموصل فى محاولة لاستعادة جواز سفر ضياء من التنظيم الإرهابى دون جدوى.

 

وتمكن الزوجان فى النهاية من مغادرة الرقة إلى مدينة سورية أخرى مجاورة للحدود مع تركيا، حيث تمكنا هناك من الانتقال إلى تركيا فى مارس 2016، هربا من التنظيم الإرهابى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محكمة فرنسية ترفض تسليم أحد أقارب رئيس الأسبق "بن علي" لتونس

محكمة فرنسية تمدد سجن حفيد حسن البنا أسبوعا إضافيا فى اتهامه بالاغتصاب

فرنسا

داعش

محكمة فرنسية

الارهاب فى فرنسا

اخبار العالم




لا تفوتك
أول صور لموقع انفجار موكب رامي الحمدالله رئيس الوزراء الفلسطينى فى غزة

أول صور لموقع انفجار موكب رامي الحمدالله رئيس الوزراء الفلسطينى فى غزة

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة