محكمة ببنجلاديش تصدر حكما بإعدام 39 شخصا لقتلهم مسئولا فى الحزب الحاكم







أ ف ب

أصدرت محكمة فى بنجلاديش الثلاثاء حكما بإعدام 39 شخصا بعد ادانتهم بقتل مسؤول فى الحزب الحاكم فى وضح النهار فى 2014، بحسب مسؤولين.

وقامت مجموعة من الناس باخراج اكرام الحق، زعيم منطقة فينى الشرقية، من سيارته وضربه بالسواطير قبل أن يطلقوا عليه النار من مسافة قريبة.

وبعد ذلك وضعوا اكرام الحق (47 عاما) فى سيارته واشعلوا فيها النار، وأصيب عدد من الأشخاص الذين كانوا يرافقونه فى الهجوم الوحشى.

وصرح مسؤول المحكمة نجيب الإسلام لوكالة فرانس برس ان قاضيا فى منطقة فينى أصدر الثلاثاء حكم الإعدام شنقاً بحق 39 رجلا. وتمت تبرئة 16 اخرين.

وقال محامى الدفاع رانا داس غوبتا "سنستأنف الحكم فى محكمة اعلى".

ولبنجلاديش تاريخ فى إصدار أحكام الإعدام فى محاكمات جماعية.

فى نوفمبر صادقت محكمة على حكم الإعدام بحق 139 جندياً لقتلهم عشرات ضباط الجيش الكبار فى تمرد فى 2009.