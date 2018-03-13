محافظ كفر الشيخ يعلن خطة الإستعدادات للإنتخابات الرئاسية







كفر الشيخ – محمد سليمان

عقد اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ اليوم،إجتماعاً موسعاً لمتابعة الإستعداد للانتخابات الرئاسية والإجراءات التى تتخذها المحافظة لانتظام وحسن سير الانتخابات الرئاسية.

ورفع محافظ كفر الشيخ درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة خلال الانتخابات الرئاسية، المقامة يوم 26، 27، 28 من مارس الجارى، داعياً الناخبين للمشاركة بكثافة فى صناعة مستقبل مصر، والنزول للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2018، بحضور المهندس راضى أمين السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، والعميد سامح الطنوبى، المستشار العسكرى، والعميد حازم الخولى، مدير إدارة الأمن الوطنى وأعضاء مجلس النواب، ومساعدى المحافظ، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز المدن، ورؤساء القرى، ووكلاء الوزارة المعنيين بمديريات الخدمات، ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة .

وأكد محافظ كفر الشيخ،فى بيان له اليوم أن المحافظة ستكون من أولى محافظات مصر فى حشود الإنتخابات الرئاسية، قائلاً "أن أبناء كفرالشيخ حريصون على وطنهم والنهوض به"، وذلك لن يتم إلا بالمشاركة الحقيقة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، حتى نثبت للعالم من هم المصريين، ونحن نعمل على الملف الانتخابى منذ عامين وأكثر، ومصر أمامها عدد من التحديات، وإن التخلص من كل هذه التحديات والمعوقات لن يكون إلا بوعى وثقافة المصريين، وهناك دور أساسى وفعال على المسئولين فى توعية وحث المواطنين على المشاركة الفعالة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتوفير التسهيلات والتيسيرات لهم، وإزالة المعوقات على ذوى الاحتياجات الخاصة، لأنهم نسبة غير قليلة ولهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات .

وتابع "المحافظ" أنه لا يقبل شعب كفر الشيخ، أن تقل نسبة المشاركة فى الانتخابات بالمحافظة عن 80%، وأن تكون كفر الشيخ وجهة مشرفة للعالم جميعا، فالجميع حريص كل الحرص على حث المواطنين على المشاركة، الفعالة فى الانتخابات، فهى الدليل القاطع على أن مصر قادمة وواعية وشعبها قادر على التغيير للأفضل دائما.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، إنه يشارك مليونى و118 ألف و991 ناخب فى العرس الديمقراطى، بالانتخابات الرئاسية المقبلة، موزعين على 14 لجنة عامه و525 مركز انتخابى، بـ 582 لجنة فرعيه ويشرف عليها 597 قاضى .

وأضاف محافظ كفر الشيخ، إنه تم إنهاء استعدادات 18 مستشفى حكومى، و 22 مستشفى خاص، لاستقبال أى حالات طارئة، وتشارك فى الاستعدادات للعملية الانتخابية 23 نقطة إسعاف بـ 96 سيارة إسعاف، و42 وحدة إطفاء، وإن غرفة العملية الرئيسية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن، تتابع العملية الانتخابية على مدار الساعة، والتواصل مع جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لتسهيل عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم، والحفاظ على سلامتهم .

وقال محافظ كفرالشيخ ، إنه وجه رؤساء المراكز والمدن بالإشراف على تجهيزات مقار مراكز الاقتراع، وأنه يتم المرور على المقرات الإنتخابية قبل بدء الإنتخابات، للاطمئنان على تجهيز مقار الاقتراع بالمحافظة، ووضع التسهيلات اللازمة لحسن سير العملية الإنتحابية كمهمة قومية تقع مسئوليتها على الجميع، مشدداً على حسن معاملة المواطنين .

وتابع محافظ كفر الشيخ، إن دور المحافظة حيادى تام، ومهمتنا توفير الدعم اللوجستى للعملية الانتخابية لتتم على أكمل وجه، وتسهيل عمل اللجان وإدلاء الناخبين بأصواتهم، ووجه وكلاء وزارتى التربية والتعليم، والشباب والرياضة بالتنسيق مع رؤساء المدن، للتأكد من جاهزية المقار الانتخابية من خلال سلامة جميع المرافق والخدمات، وإقامة أفراد التأمين بالمقرات الانتخابية مع إختيار الأدوار الأرضية لمقر اللجان، للتسهيلا على كبار السن والمعاقين، واستعمال الأثاث المدرسى لتسهيل انتظار الناخبين .

ومن جانب أخر ترأس اللواء حمدى محمود الحشاش مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب، ورئيس مركز ومدينة دسوق، حملة لإزالة مخالفات البناء، والإشغالات المقامة بدون ترخيص، داخل الحيز العمرانى بمدينة دسوق، بنهاية شارع الـ 16 بالكشلة، وشارع أبو سوسو متفرع من شارع الدالى المتفرع من شارع المصرف والموزاية لطريق ترعة القضابة، وتمكنت الحملة من إزالة 3 حالات، وإتخذ الإجراءات القانونية وعمل المحاضر اللازمة وعرضها على النيابة العامة.

كما تابع مساعد المحافظة، الأعمال الجارية لإصلاح خط الصرف بشارع مركز الارياف ، وشارع الجمال مسجد خديجة ، وطريق قلين عند كوبرى المدير ، وشارع فرج الصايغ، وشارع ساحة الغلال، وشارع الإسكندرية

كما شن طلعت عبد القادر، مساعد محافظ كفر الشيخ ورئيس مركز ومدينة بلطيم، حملة لإزالة التعديات من على أرضى أملاك الدولة، وحرم الرافد، بين الطريقين "بلطيم، البرج " وعلى المرافق العامة، والتعدي على حقوق الغير مع رفع كافة الإشغالات، وتم وقف مخالفة فى المهد بالتعدى على أملاك الدولة والمرافق العامة بقرية الربع، تمهيداً لعمل سملات وقواعد وأعمدة خرسانية على مساحة 40 متر مربع، وتحرير محضر فورى للمقاول القائم بأعمال البناء، ووقف المخالفة .

قال طلعت عبد القادر، مساعد محافظ كفر الشيخ، إنه شكل لجان مختصة لتدقيق بيانات مقدمى طلبات التقنين، وتحديد وفحص كل حالة على حدة، وأنه سيتم إزالة جميع التعديات على أملاك الدولة، مؤكداً أن آخر موعد لتلقى طلبات تقنين الأوضاع لواضعى اليد على أراضى أملاك الدولة بمجلس المدينة فى 14 مارس الجارى، مع الاستمرار فى ملاحقة المتعدين.