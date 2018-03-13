محافظ كفر الشيخ يستعرض رحلة عطاء صندوق "تحيا مصر" فى تطوير قطاعات المحافظة







كفر الشيخ - محمد سليمان

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إن رحلة عطاء صندوق "تحيا مصر" حافلة بالإنجازات، من أهمها القضاء على قائمة الانتظار للمصابين بفيروس "سى"، والتى كانت تقدر بحوالى 11 ألف شخص، مع عمل مسح طبى شامل وإجراء التحاليل والفحوصات الطبية بالمجان لـ 400 ألف مواطن لمكافحة فيروس "سى" بمحافظة كفر الشيخ خلال عام 2016.

وأكد المحافظ أنه تم صرف العلاج بالمجان لـ55 ألف مريض بالحملة، ويعنى ذلك أن صندوق "تحيا مصر" صرف العلاج بالمجان لـ66 ألف شخص كان مصاباً بفيروس "سى" من خلال الحملة القومية لمكافحة فيروس "سى" بكفر الشيخ، وقيام صندوق "تحيا مصر" بحملة للكشف المبكر عن سرطان الثدى بمراكز المحافظة، بالإضافة إلى إنشاء مستشفى القدم السكرى، لعلاج مرضى السكر، وإنشاء مركز حضانات أطفال بسعة 40 حضّانة أطفال بقرية الحمراء - مركز كفر الشيخ، فضلاً عن دعم مستشفيات المحافظة بالمعدات والأدوات الطبية كان منها 15 جهازا للتنفس الصناعى، حضانات أطفال، و12 ماكينة للغسيل الكلوى، وتطوير وإعادة إنشاء أكثر من 120 منزلاً بـ 4 قرى من القرى الأكثر احتياجاً بالمحافظة، بالإضافة إلى تأهيل الخدمات بهذه القرى، كما قام صندوق تحيا مصر بتوزيع 100 سيارة تاكسى على شباب المحافظة، وتوزيع 15 سيارة ربع نقل مجهزة لاستخدامها فى كل الأغراض التجارية للشباب.

وتابع محافظ كفر الشيخ أن صندوق "تحيا مصر" أعطى لمحافظة كفر الشيخ ما لم تحصل عليه أى محافظة أخرى، وما زال عطاء صندوق "تحيا مصر" مستمرا بمحافظة كفر الشيخ بعد دعم هذه الخدمات والمشروعات بما يقدر بأكثر من 600 مليون جنيه، بخلاف مساهمته بقيمة 200 مليون جنيه لحل مشكلة الصرف الصحى بقرية الجزيرة الخضراء وبرج مغيزل بشمال المحافظة، بعد معاناة دامت لسنوات، وتم الطرح لتنفيذ مشروع الصرف الصحى بها بتكلفة 400 مليون جنيه، وغيرها من المشروعات التى يمولها صندوق "تحيا مصر" بكفر الشيخ.

وكان اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، قد أعلن عن انطلاق المبادرة الوطنية "سيناء غالية علينا" لتبرع أبناء كفر الشيخ لصالح إعمار أرض الفيروز الحبيبة، حيث قرر مجلس تنفيذى المحافظة فى دورته الماضية قبول تبرع موظفى الدولة بجميع القطاعات والمصالح الحكومية بمحافظة كفر الشيخ، لصالح صندوق "تحيا مصر". ويبدأ التبرع من يوم من الراتب شهريا لمدة عام "تبرع تلقائى - طواعية" استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنمية سيناء وتطهيرها من الإرهاب، داعيا جميع أبناء المحافظة للتبرع لصالح صندوق "تحيا مصر" من منطلق الانتماء والوطنية وحب الوطن، ويعكس المعنى الحقيقى للنداء الوطنى الذى وجهه الرئيس إلى جميع المواطنين من أبناء مصر الشرفاء للتبرع لصندوق "تحيا مصر"، وذلك باعتباره الوعاء القائم بالفعل، والذى يمكن من خلاله تقديم المساعدة فى التمويل اللازم لمشروعات تنمية سيناء، وإعطاء النموذج والمثل فى دعم إعمار أرض الفيروز والمشروعات القومية والتنموية الكبرى والاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن تفاعل أبناء المحافظة مع تلك المبادرة التى تؤكد الوطنية، ووقوف الشعب المصرى صفًا واحدًا لدعم اقتصاد مصر، مؤكدًا أن تلك المبادرة تعمل على دعم موارد صندوق "تحيا مصر" والموجهة لدعم الاقتصاد المصرى.

وردا على قيام شوقى عابد على رمضان - سائق "بالمراقبة العامة للتنمية والتعاونيات بالحامول" - بطلب قبول التبرع بكامل راتبه لصندوق "تحيا مصر"، والذى واجه بتصفيق حاد من جميع الحاضرين بقاعة الاجتماعات الكبرى، مرددين تحية الوطن "تحيا مصر - تحيا مصر - تحيا مصر".

وقال محافظ كفر الشيخ "إن التبرع لصندوق تحيا مصر تبرع تلقائى وطواعية وهو لمن يرغب فقط فى التبرع، وإن أى موظف تم قبول تبرعه للصندوق يعنى رغبته الحقيقية والأكيدة فى التبرع، لأن مال صندوق تحيا مصر مال كل المصريين وهو مال طيب ولا يقبل فيه إلا طيبا، ولن يطلب من أى موظف التبرع لصندوق تحيا مصر وهو لا يرغب فى ذلك مطلقا، مؤكدا أن التبرع طواعية وتلقائى، دون أدنى إجبار، وأن أى موظف تبرع ويرغب فى استرداد تبرعه سيسترده وفوراً، متمنياً أن يعى الجميع أن صندوق تحيا مصر هو من أجل المصريين جميعا وملك لهم.