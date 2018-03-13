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محافظ قنا يتابع الأعمال الإنشائية بالمرسى السياحى بمدينة نجع حمادى

الثلاثاء، 13 مارس 2018 07:40 م
محافظ قنا يتابع الأعمال الإنشائية بالمرسى السياحى بمدينة نجع حمادى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا





قنا - هند المغربى
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قام اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، بجولة تفقدية بمدينة نجع حمادى لمتابعة الأعمال الإنشائية التى تجرى بالمرسى السياحى على النيل، ورافقه خلال الجولة عبد الراضى عربى رئيس مدينة نجع حمادى، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

وأوضح محافظ قنا أن الوحدة المحلية لمدينة نجع حمادى تقوم بتنفيذ أعمال المرسى السياحى على النيل بطول 84 مترا بتكلفة 3 ملايين جنيه، لافتا إلى الانتهاء من الأعمال الإنشائية خلال ثمانية شهور، مشيرا إلى أن المرسى سيستقبل المراكب والبواخر السياحية للعمل على تنشيط حركة السياحة بالمدينة.

 


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