محافظ شمال سيناء يعلن توفير الخضروات والسلع للمواطنين.. الخميس المقبل







شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلن اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، اليوم، أنه جارى العمل على توفير كافة احتياجات المواطنين وحل المشاكل اليومية التى تواجههم، فى ظل العملية الشاملة سيناء 2018 .

وأوضح بيان للمحافظة، إن المحافظ التقى اليوم القيادات الطبيعية من الشباب وعدد من المشايخ والقيادات السياسية والشعبية، ورحمى بكير عضو مجلس النواب، وعبد الله قنديل بدوى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، وفتحى راشد وكيل وزارة التموين، وإيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة، والمهندس عاطف مطر مدير عام الزراعة، وأسامة الغندور رئيس مركز ومدينة العريش .

وقال المحافظ، إن الجميع يتحمل المعاناة فى سبيل عودة الأمور إلى طبيعتها فى المحافظة، وأن هناك تقدير من كافة أجهزة الدولة لمعاناة وتحمل المواطنين ودعمهم للقوات المسلحة والشرطة من أجل القضاء على الإرهاب، وأنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لحل أزمة الخضروات وتوفير كافة احتياجات المواطنين من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية وحل مشاكلهم اليومية .

وأضاف المحافظ، أنه سيتم توفير الخضروات فى الأسواق لدى التجار اعتبارا من بعد غدا الخميس، وطرحها بصفة دائمة للمواطنين مثلما كان الوضع قبل الأزمة، على أن يتم طرح باقى السلع عن طريق المجمعات الاستهلاكية والجمعيات الفئوية .

كما أعلن عن اتخاذ عدد من الإجراءات لحل مشاكل المواطنين اليومية، وفى مقدمتها توفير وسائل المواصلات الداخلية والخارجية، ونقل الطلاب والحالات المرضية والإنسانية من وإلى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذلك حل مشكلة المواصلات الداخلية لنقل العاملين والمواطنين يوميا عن طريق أتوبيسات النقل الجماعى بالمحافظة مجانا، وتخصيص 3 سيارات لنقل مرضى الفشل الكلوى من مناطق إقامتهم إلى مستشفى العريش العام وإعادتهم إلى منازلهم مرة أخرى عقب إجراء عمليات الغسيل الكلوى .

وتابع البيان، إن رئيس مجلس الوزراء وافق على دعم منظومة النقل الداخلى بعدد 10 سيارات أتوبيس من شركة شرق الدلتا، وتم بالفعل مخاطبة الشركة وتم إرسال عدد 6 سيارات منها والباقى فى الطريق، وستعمل على الخطوط الداخلية فى مدينة العريش لنقل المواطنين نظير أجرة موحدة بقيمة 1.5 جنيها للفرد، على أن تتحمل المحافظة سداد قيمة التشغيل الحقيقية للشركة .

كما تمت الموافقة على الاستعانة بمجموعات الشباب لتنظيم توزيع السلع والمواد الغذائية وتوصيلها إلى كبار السن والمرضى والمحتاجين .

وأكد إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة، أنه تم كذلك إعداد خطة للأنشطة الشبابية لطمأنة المواطنين فى مختلف المناطق، وأن يتم فتح دواوين ومقاعد العائلات للشباب لتعريفهم بتاريخ سيناء ورموزها وما فعله الآباء والأجداد من أجل حمايتها والحفاظ عليها .

وعرض بعض المبادرات التى قام بها الشباب فى خدمة المجتمع ، وما يقومون به من أجل خدمة أهلهم.