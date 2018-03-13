محافظ سوهاج يتابع أعمال تجميل وتطوير شوارع مركز طهطا







سوهاج – عمرو خلف

تابع الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم، أعمال تجميل وتطوير شارع المستشار حلمى عبدالاخر، بمدينة طهطا، حيث تقوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بأعمال رفع كفاءة الشارع وتطويره ، من خلال إزالة المخلفات وتركيب بلدورات ودهانها، بالإضافة الى إعادة ترميم سور السكة الحديد، وعمل رسومات فنية بطول السور، تعبر عن البيئة التى تتمتع بها مدينة طهطا.

وأضاف عدلى أبو عقيل، رئيس الوحدة المحلية فى بيان له ، أنه بناء على توجيهات المحافظ، جارى أعمال رفع كفاءة وتطوير جميع الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية، حتى تظهر مدينة طهطا بالشكل الحضارى اللائق الذى تستحقه، حيث أن هناك أعمال تطوير تتم بميدان الثورة من دهان بلدورات وتركيب كشافات إنارة حديثة بالاضافة الى قيام الوحدات القروية بتطوير مداخل القرى وشوارعها لتظهر بالشكل اللائق .

وأكد المحافظ على أهمية تطوير وتجميل مدن وقرى المحافظة وتحسين الخدمات التى تقدم الى المواطن السوهاجى وتضافر الجهود بين الاجهزة التنفيذية والمواطنين والمجتمع المدنى لتحقيق التنمية الشاملة .