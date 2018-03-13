محافظ سوهاج : رصف طريق الجبانات بمركز جهينة بتكلفة 350 ألف جنيه







سوهاج – عمرو خلف

قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج أنه جاري أعمال رصف طريق بين الجبانات بجهينة ،ضمن الخطة الموحدة للعام 2018/2017 ، بطول 400 متر ،وبتكلفة 350 ألف جنيه ، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية بجميع مراكز ومدن وقري المحافظة ، مشددا علي رؤساء الوحدات المحلية بضرورة متابعة أعمال الرصف الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، لضمان سير العمل بها والانتهاء منها وفقا للجداول الزمنية المحددة .

ومن جانبه أوضح حازم أبو الخير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة فى بيان للمحافظة ، أنه جاري متابعة أعمال الرصف الجارية بطريق بين الجبانات بداية من مدرسة الصنايع بنين بطول 400 متر والذي تصل تكلفته إلي 350 الف جنيه ، وجاري متابعة الاعمال لضمان حسن سير العمل والوقوف على توقيتات التنفيذ ، مشيرا أن هذه الطريق تعتبر من الطرق الهامة التى تخدم مدينة جهينة وقراها .

وفى سياق مختلف ، أعلن محافظ سوهاج ،عن وصول 96 سائح ألماني الي محافظة سوهاج لزيارة المعالم الأثرية بمنطقة ابيدوس وذلك خلال الجولة النيلية التي يقومون بها علي احد الفنادق العائمة من القاهره الي اسوان .

وأوضح المحافظ أنه سيتم إقامة حفل فني لفرقة الفنون الشعبية والموسيقي العربية لقصر ثقافة سوهاج لاستقبال الفوج السياحي ترحيبا من المحافظة لهم ، حيث سيشهد الحفل الفني القيادات التنفيذية والأمنية ورئيس جامعة سوهاج ، وعدد من طلاب جامعة سوهاج ، وذلك بالمسرح الروماني في تمام الساعه الثامنة من مساء اليوم .

وأكد عبد المنعم علي أهمية تشجيع السياحة الداخلية والخارجية لمعالم محافظة سوهاج وأننا نسعى لوضع محافظة سوهاج على الخريطة السياحية المحلية والعالمية بقوة ، من خلال تنشيط السياحة وجذب المزيد من الأفواج السياحية لزيارة المناطق الأثرية ، حيث أن سوهاج تتمتع بالعديد من المقومات السياحية والآثار من مختلف العصور التاريخية.

ومن جانبه عقد اللواء عمرو عزمي السكرتير العام للمحافظة اجتماعا ظهر اليوم لمناقشة استعدادات المحافظة للاحتفال بعيدها القومي ،بحضور المستشار العسكري للمحافظة وممثل عن مديرية الامن وممثل عن جامعة سوهاج وممثل عن هيئة الاسعاف وعدد من المديريات المعنية ورؤساء الوحدات المحليه لاخميم وحي شرق وحي غرب سوهاج .

وقال عزمي أنه تم وضع مقترح للافتتاحات التي ستتم للمشروعات الخدمية والتنموية بمختلف مراكز ومدن بحيث تكون تلك الافتتاحات علي عدة ايام ومن المقترح ان يبدأ الاحتفال في العيد القومي للمحافظة بوضع إكليل الزهور علي النصب التذكاري لشهداء المحافظة يليه مسيرة يشارك فيها شباب جامعة سوهاج ، وطلاب من مديرية التربية والتعليم ، ثم اقامة حفل فني بقصر ثقافة سوهاج.