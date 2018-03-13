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محافظ سوهاج : استمرار حملات النظافة وتطوير ورفع كفاءة الشوارع بحى غرب

الثلاثاء، 13 مارس 2018 11:50 ص
محافظ سوهاج : استمرار حملات النظافة وتطوير ورفع كفاءة الشوارع بحى غرب جانب من الحملة





سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم  محافظ سوهاج استمرار حملات النظافة والتجميل بشوارع وميادين  الوحدة المحلية لحى غرب مدينة سوهاج ، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين بنطاق مراكز ومدن وقري سوهاج ،  من خلال تكثيف اعمال النظافة والتجميل وخلق بيئة حضارية للمواطنين .

ومن جانبه قال حسين حبارير رئيس الوحدة المحلية لحى غرب مدينة سوهاج  فى بيان للمحافظة،أن الوحدة المحلية قامت بحملة نظافة وتجميل بناحية ميدان العارف،حيث تم غسيل أرصفه وبلاط وبلدورات ميدان العارف ورش الميدان ورفع القمامة من الطريق وتفرغ الحاويات ، كما تم القيام بحملة نظافة بمنطقة موقف الشيخ عطي،وسوق السمك ونجع مصلح .

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة والتجميل والحفاظ على المظهر الحضارى اللائق بمختلف مدن وقرى المحافظة .

 

 


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