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محافظ دمياط يلتقى بوفد "المصدرين المصريين" لبحث آلية إقامة أول معرض لتصدير الأثاث

الثلاثاء، 13 مارس 2018 10:43 م
محافظ دمياط يلتقى بوفد "المصدرين المصريين" لبحث آلية إقامة أول معرض لتصدير الأثاث محافظ دمياط





دمياط معتز الشربينى
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التقى اليوم الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، بوفد  جمعية المصدرين المصريين Expolink، وذلك لبحث آلية إقامة أول معرض لتصدير الأثاث بدمياط " فيرنكس دمياط"، ليكون بمثابة نافذة جديدة لفتح آفاق تصديرية للصناع فى الدول المستوردة للأثاث المصرى.

ويعتبر إقامة معرض "فيرنكس دمياط" بداية لشراكة قوية بين جمعية المصدرين  والتى تعد من أعرق وأقدم شركات التسويق للأثاث المتخصصة للتصدير لدول العالم والمحافظة بجميع تجارها وصناعها، بحيث يشارك بالمعرض حوالي (50) مشترى عالمى من أنحاء العالم على نفقة الجمعية، واستضافتهم للمحافظة لمدة من (4: 5) أيام .

و بحث المحافظ مع مهندس خالد الميقاتى رئيس جمعية المصدرين المصريين سبل تطوير عملية تصميم الأثاث، عن طريق تنفيذ دورات تدريبية لتطوير الفكر التصميمى بما يتوافق مع متطلبات السوق العالمى، وكذا إشراك صناع الأثاث بمعرض "أسبوع التصميم بدبى"، حتى يتسنى للصانع الدمياطى فتح آفاق تسويقية جديدة للأثاث.

كما ناقش المحافظ آلية التسويق الإقليمى للأثاث الدمياطى، وذلك من خلال إقامة معارض إقليمية فى محافظات الجمهورية المختلفة على غرار المعارض التى أقيمت بمحافظتى المنيا و سوهاج .

واستطرد المحافظ حديثه عن تجهيز بعثات خارجية المصنعين الأثاث للمشاركة فى الأسواق العالمية بمختلف دول العالم.

جاء لقاء المحافظ بحضور  ناجى الفيومى المدير التنفيذى لجمعية المصدرين المصريين، و معتز بهاء الدين العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة مدينة دمياط للأثاث ، وعبده العراقى أحد أكبر مصدرى الأثاث بدمياط .


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