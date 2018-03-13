video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 مارس 2018 07:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء: افتتاح مشروعات فى العيد القومى للمحافظة بـ10 مليارات جنيه

الثلاثاء، 13 مارس 2018 06:44 م
محافظ جنوب سيناء: افتتاح مشروعات فى العيد القومى للمحافظة بـ10 مليارات جنيه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اثناء تفقد جامعة الملك سلمان





جنوب سيناء – فايزة مرسال
إضافة تعليق

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنه جارى الانتهاء من عدد كبير لمشروعات قومية وخدمية بالمحافظة بتكلفة حوالى 10 مليارات جنيه بقطاع الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى والتعليم، مشيرا إلى أن عددا من تلك المشروعات سيتم افتتاحها السبت المقبل، تزامنا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومى والبعض الآخر سيتم افتتاحه الشهر القادم مع الاحتفالات بأعياد تحرير سيناء.

 

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اثناء تفقد جامعة الملك سلمان (1)

جاء ذلك خلال جولة المحافظ لتفقد عدد من المشروعات بمدينة طور سيناء، يرافقه فوزى همام رئيس المدينة والشيخ إسماعيل الراوى وكيل وزارة الاوقاف بالمحافظة، وتفقد المحافظ تطوير الشاطئ العام ومنطقة حمام موسى ومسجد حى الزهراء وتطوير منطقة حى اللوكس وجامعة الملك سلمان.

 

 

وأشار المحافظ إلى أن احتفالات المحافظة بعيدها القومى سوف يبدأ من يوم الجمعة المقبل بإقامة شعائر صلاة الجمعة من مسجد الصحابة بشرم الشيخ، بحضور وزير الأوقاف وعدد من الوزراء ورجال الأعمال والإعلام يليه افتتاح معسكر الأئمة فى الفترة من 16 إلى 18 مارس الحالى بمشاركة 80 إماما من مختلف محافظات الجمهورية يتم استضافتهم بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ بحضور عدد من أساتذة الأزهر لإلقاء محاضرات لتصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة الفكر المتطرف ومناقشة القضايا المعاصرة وحلها.

 

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اثناء تفقد جامعة الملك سلمان (2)

وأوضح المحافظ أن السبت القادم سيتم التوجه إلى مدينة طابا للاحتفال بالذكرى 29 لعودة طابا من أمام ساحة العلم، ثم التوجه إلى قرية طابا النموذجية لافتتاح دار المناسبات وتفقد المكتبة الثقافية والتوجه بعد ذلك لمدينة نويبع لوضع حجر الأساس للمنطقة الحرة ومحطة الحاويات ووضع حجر أساس محطة تحلية المياه بطاقة 15 ألف م3/يومى.

 

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اثناء تفقد جامعة الملك سلمان (3)

وأعلن المحافظ أنه سيتم توزيع عقود الإسكان الجديدة على المواطنين بحضور وزير الإسكان 19 مارس الجارى، مشيرا إلى أن تطوير التجمعات التنموية بلغ 7 تجمعات تم الانتهاء من الأعمال بها بنسبة 25%، وفى نفس السياق تفقد المحافظ الأعمال التى تتم بجامعة الملك سلمان، مشددا على سرعة الانتهاء من الأعمال الانشائية حتى يتسنى افتتاح المرحلة الأولى منها العام الدراسى القادم.

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اثناء تفقد جامعة الملك سلمان (4)


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إجراء قرعة الحج بمديرية أمن جنوب سيناء غداً

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء

محافظه جنوب سيناء

خالد فوده

اخبار اختفالات جنوب سيناء بالعيد القومى




لا تفوتك
الرئاسة الفلسطينية تحمل حماس مسئولية استهداف موكب رئيس الوزراء فى غزة

الرئاسة الفلسطينية تحمل حماس مسئولية استهداف موكب رئيس الوزراء فى غزة

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة