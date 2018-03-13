محافظ جنوب سيناء: افتتاح مشروعات فى العيد القومى للمحافظة بـ10 مليارات جنيه







جنوب سيناء – فايزة مرسال

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنه جارى الانتهاء من عدد كبير لمشروعات قومية وخدمية بالمحافظة بتكلفة حوالى 10 مليارات جنيه بقطاع الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى والتعليم، مشيرا إلى أن عددا من تلك المشروعات سيتم افتتاحها السبت المقبل، تزامنا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومى والبعض الآخر سيتم افتتاحه الشهر القادم مع الاحتفالات بأعياد تحرير سيناء.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ لتفقد عدد من المشروعات بمدينة طور سيناء، يرافقه فوزى همام رئيس المدينة والشيخ إسماعيل الراوى وكيل وزارة الاوقاف بالمحافظة، وتفقد المحافظ تطوير الشاطئ العام ومنطقة حمام موسى ومسجد حى الزهراء وتطوير منطقة حى اللوكس وجامعة الملك سلمان.

وأشار المحافظ إلى أن احتفالات المحافظة بعيدها القومى سوف يبدأ من يوم الجمعة المقبل بإقامة شعائر صلاة الجمعة من مسجد الصحابة بشرم الشيخ، بحضور وزير الأوقاف وعدد من الوزراء ورجال الأعمال والإعلام يليه افتتاح معسكر الأئمة فى الفترة من 16 إلى 18 مارس الحالى بمشاركة 80 إماما من مختلف محافظات الجمهورية يتم استضافتهم بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ بحضور عدد من أساتذة الأزهر لإلقاء محاضرات لتصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة الفكر المتطرف ومناقشة القضايا المعاصرة وحلها.

وأوضح المحافظ أن السبت القادم سيتم التوجه إلى مدينة طابا للاحتفال بالذكرى 29 لعودة طابا من أمام ساحة العلم، ثم التوجه إلى قرية طابا النموذجية لافتتاح دار المناسبات وتفقد المكتبة الثقافية والتوجه بعد ذلك لمدينة نويبع لوضع حجر الأساس للمنطقة الحرة ومحطة الحاويات ووضع حجر أساس محطة تحلية المياه بطاقة 15 ألف م3/يومى.

وأعلن المحافظ أنه سيتم توزيع عقود الإسكان الجديدة على المواطنين بحضور وزير الإسكان 19 مارس الجارى، مشيرا إلى أن تطوير التجمعات التنموية بلغ 7 تجمعات تم الانتهاء من الأعمال بها بنسبة 25%، وفى نفس السياق تفقد المحافظ الأعمال التى تتم بجامعة الملك سلمان، مشددا على سرعة الانتهاء من الأعمال الانشائية حتى يتسنى افتتاح المرحلة الأولى منها العام الدراسى القادم.