محافظ بنى سويف يكرم منتخب وحدة مركز ببا لفوزه بدورى مجالس المدن

سلم اليوم المهندس شريف حبيب، محافظ بنى سويف، منتخب الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا "كأس المحافظ" بعد فوزه فى المباراة النهائية للبطولة على منتحب الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف، بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف واحد، فى المباراة التى استضافها استاد بنى سويف، وذلك فى حضور أحمد سرور مدير عام الشباب والرياضة، محمود مغربى رئيس المدينة، ومحمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من قيادات مديرية الشباب والرياضة، ومديرى الإدارات الرياضية والشبابية.

وأشار بيان للعلاقات العامة للمحافظة إلى أن المحافظ كرم منتخب وحدة ببا البطل لهذه النسخة رقم 29 من الكأس، والتى بدأت عام 1989، وقام بتكريم منتخب مركز ومدينة بنى سويف الوصيف، معربا عن سعادته لحضور النهائى، لافتا إلى حرصه على متابعة أى نشاط رياضى يقام بالمحافظة لما تمثله من فرصة كبيرة يلتقى فيها بأبنائه الشباب والذين يساهمون بشكل كبير فى رفع اسم بنى سويف على صعيد كل المسابقات، ومقدما الشكر لمسئولى الشباب والرياضة على جهودهم فى تنظيم البطولة.

ومن جانبه أوضح أحمد سرور أن بطولة "كأس المحافظ" لمنتخبات مجالس المدن تقام منذ عام 1989، حيث شارك فيها منتخبات الوحدات المحلية، وأقيمت بنظام (ذهاب وإياب)، وأدار مبارياتها حكام من الاتحاد المصرى لكرة القدم وصعد للنهائى منتخبا بنى سويف وببا، بعد منافسات بين المنتخبات المشاركة والتى كانت خلال الفترة من 10 إلى 26 أغسطس الماضى.