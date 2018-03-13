محافظ بنى سويف يطالب الشباب بالمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية







بنى سويف - أيمن لطفى

دعا المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، الشباب إلى المشاركة الإيجابية والفعالة فى الانتخابات الرئاسية، المقرر انطلاقها فى 26 مارس الحالى وممارسة حقهم الدستورى فى الاستحقاقى الانتخابى.

جاء ذلك خلال حضوره اليوم فعاليات الحفل الختامى لمهرجان شباب المستقبل والذى نظمته مديرية الشباب والرياضة على مستوى إدارات الشباب وتضمن إقامة العديد من الفعاليات والمسابقات فى المجالات الرياضية والدينية والثقافية والفنية وأندية الفتاة، ومعرض للفنون التشكيلية، وذلك بالمدينة الرياضية كورنيش النيل بمدينة بنى سويف وفى حضور أحمد سرور مدير عام الشباب والرياضة، والمحاسب محمود مغربى رئيس مركز ومدينة بنى سويف، ومحمد حسام الدين وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأشار المحافظ، على هامش المهرجان، إلى العديد من الخطوات العملية التى تقوم بها الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها لتمكين الشباب وإتاحة الفرصة الكاملة أمامهم، والاستفادة من طاقاتهم وحماسهم فى خدمة المجتمع من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة العملية التى تنهض بفكر ووعى الشباب المصرى، خاصة اللقاءات المفتوحة والمؤتمرات والندوات الجماهيرية والمسابقات الشبابية المتنوعة حيث يمثل هذا النهج خير وسيلة للتدريب واكتساب الخبرات التى تصنع كوادر وقيادات المستقبل.

تضمنت فعاليات المهرجان بعض الفقرات الدينية والفنية والشعرية واسكتش مسرحى، وافتتاح معرض أندية الفتاة، والفنون التشكيلية، وتفقد معسكر الجوالة والأنشطة الكشفية، فيما اختتم المهرجان بتكريم الفائزين من الشباب والفتيات فى مسابقات المهرجان فى المجالات الرياضية والدينية والثقافية والفنية، وسلمهم شهادات تقدير وبعض الجوائز العينية.