محافظ الغربية يستعرض إنجازات المحافظة مع عدد من طلاب المدارس

واستعرض محافظ الغربية ما تم من انجازات على مستوى المحافظة ،لافتا إلى أنه فى عام 2021 سوف يتم الانتهاء من جميع مشروعات الصرف الصحى وسوف يتم دخول الصرف الصحى حميع القرى والنجوع على مستوى المحافظة،كما تم اقامه عدد من محطات المياه للقضاء على ضعف المياه فى بعض المناطق بالمحافظة .