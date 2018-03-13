video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 مارس 2018 04:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الغربية يستعرض إنجازات المحافظة مع عدد من طلاب المدارس

الثلاثاء، 13 مارس 2018 02:29 م
محافظ الغربية يستعرض إنجازات المحافظة مع عدد من طلاب المدارس لقاء المحافظ والطلاب





الغربية - محمد طارق
إضافة تعليق

استقبل اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية بمكتبة بديوان عام المحافظة،وفد من طلبة أحد المدارس بالمحلة الكبرى لاجراء مؤتمر صحفى عن أهم انجازاته خلال فترة توليه محافظا للغربية،حيث تناول اللقاء ماتم انجازة فى التعليم والصحة مشروعات  مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والرصف ، وكذا ما تم انجازة لحل مشاكل الغزل والنسيح .

واستعرض محافظ الغربية ما تم من انجازات على مستوى المحافظة ،لافتا إلى أنه فى عام 2021 سوف يتم الانتهاء من جميع مشروعات الصرف الصحى وسوف يتم دخول الصرف الصحى حميع القرى والنجوع على مستوى المحافظة،كما تم اقامه عدد من محطات المياه للقضاء على ضعف المياه فى بعض المناطق بالمحافظة .

كما صرح محافظ الغربية أنه خلال العام القادم سيتم رصف جميع الشوارع بمدينة طنطا مشيرا أن محافظة الغربية قطعت شوطا كبيرا فى القضاء على المناطق العشوائية بمحافظة الغربية وخلال نهاية هذا العام سيتم الاعلان عن محافظة الغربية بأنها خالية من المناطق العشوائية .

وقال محافظ الغربية أن مدينة المحلة هى قلعة الصناعه فى مصر وتولى اهتمام كبير من الدولة  وأنه تم تشكيل لجنه من وزارة الصناعه للوقوف على جميع مشاكل صناعه النسيج بالمحلة وايجاد حلول جذرية لها ليعاد عمل وتشغيل جميع المصانع بكفاءه عالية ، مشيرا الى أنه سوف يتم انشاء كلية للفنون التطبيقية ومعهد عالى للصناعات النسيجية بالمحلة تتبع جامعه طنطا .

وأشار إلى أنه سيتم انشاء منطقة  صناعية بمدينة المحلة الكبرى  على مساحة 84 فدان لاقامه حضانات ومصانع صغيرة  ، وكذا المنطقة اللوجستية بسبرباى والتى تم البدء فى انشاءها والتى سوف توفر 50 ألف فرصه عمل

كما استعرض محافظ الغربية ماتم انجازة فى قطاع التعليم حيث تم انشاء 248 مدرسة على مستوى المحافظة للقضاء على كثافه الفصول وكذا تعدد الفترات وأيضا لتخفيف عبء المسافه على الطلبه والاهالى ، خلال اللقاء أكد محافظ الغربية على دعمه الدائم للمواطنين والاستماع الى شكواهم وايجاد الحلول اللازمه لهم وأنه دائم الانحياز للمواطنين ويحرص على حسن استقبالهم.

وفى نهاية اللقاء وجه كلمة للطلبة ومجلس إدارة المدرسة أكد فيها على أنه بالعمل والجد والتفوق سوف تبنى مصر وأنهم أمل ومستقبل مصر وحثهم على غرس روح الوطنية والانتماء ولابد أن نضع مصر فى عين الاعتبار وتمنى للطلبه المزيد من التوفيق والنجاح وللمدرسة مزيد من التقدم .

 
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الغربية يتفقد القافلة الطبية الشاملة بالمنطقة اللوجستية بسبرباى

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار الغربيه

محافظ الغربيه

اخبار محافظة الغربيه




لا تفوتك
الرئاسة الفلسطينية تحمل حماس مسئولية استهداف موكب رئيس الوزراء فى غزة

الرئاسة الفلسطينية تحمل حماس مسئولية استهداف موكب رئيس الوزراء فى غزة

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة