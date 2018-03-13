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الثلاثاء، 13 مارس 2018 06:03 م
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محافظ الشرقية يلتقى الشباب لتوعيتهم بأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

الثلاثاء، 13 مارس 2018 03:58 م
محافظ الشرقية يلتقى الشباب لتوعيتهم بأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية محافظ الشرقية خلال لقائه بشباب المحافظة





الشرقية - إيمان مهنى
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أشاد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية بالنماذج المضيئة والمشرفة من شباب الشرقية ممن لديهم أفكار هادفة، ومقترحات قابلة للتطبيق، ومبادرات إنسانية تستهدف ذوى الاحيتاجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة ورعاية الأسر المستحقة.

 

جاء ذلك خلال لقاء اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية عدد من شباب الشرقية، اليوم الثلاثاء، بحضور اللواء سامى سيدهم نائب المحافظ والأستاذ وائل الألفى وكيل وزارة الشباب للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم ولرفع الوعي بأهمية المشاركة في الإنتخابات الرئاسية القادمة.

وأكد المحافظ أن الشباب يمثل ركيزة أساسية لتقدم المجتمع ورقيه فهم طاقة فاعلة يجب إستغلالها للمشاركة في عملية التنمية والبناء للنهوض بمصرنا الجديدة التي نحلم بها، ووعد المحافظ بدراسة كافة الأفكار والمقترحات والمبادرات المقدمة من الشباب الواعى المستنير لبحث إمكانية تطبيقها والاستفادة منها لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.

وأكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية على أهمية التواصل مع الشباب وفتح قنوات إتصال مباشرة معهم باعتبارهم ركيزة أساسية لبناء المجتمع وسواعد قوية تساهم فى تقدمه ورقيه، خلال إستقباله لعدد من شباب الشرقية لتبادل الرؤى والتوجيهات وتسليط الضوء على المشكلات والقضايا وإتاحة الفرصة لهم لعرض مقترحاتهم ومبادراتهم وتفعيل دورهم في صنع القرار وكذلك لتوعيتهم بأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية القادمة، والمقرر إجراؤها أيام 26 ، 27 ، 28 مارس الجاري ليخرج عرساً ديموقراطياً معبراً عن إراده المصريين وقدرتهم على اختيار رئيسهم .

وأوضح المحافظ أهمية مد جسور الثقة بين الدولة والمواطن ليشارك فى كافة المشروعات التنموية والخدمية التى تقدمها الدولة بما يعود بالفائدة على الوطن والمواطن مشيراً إلى أهمية أن تقوم وسائل الاعلام المختلفة بتسليط الضوء على الإيجابيات والإنجازات وكذلك النماذج المضيئة فى المجتمع لإرسال رسالة طمأنينة للمجتمع بأن الوطن بخير وبحاجة للتكاتف والتوحد من كافة فئات المجتمع ومؤسساته للعبور إلى بر الأمان وتخطى المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد.

واستمع المحافظ لمقترحات وأفكار الشباب ووعد بدراسة كافة المطالب والمقترحات والعمل على تحقيقها فى إطار الإمكانيات المتاحة ولتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها محافظ الشرقية بجميع فئات وطوائف المجتمع الشرقاوي للإستماع لكافة المقترحات والمشاكل وتبادل الرؤى والأفكار لإيجاد الحلول اللازمة ولتوعية المواطنين في كافة أنحاء المحافظة مشيراً إلى أنه كان وقد إلتقى بالأئمة والدعاه والشباب والمرأة والعاملين بكافة القطاعات من تربية وتعليم – صحة – إسكان – حكم محلي – مالية هذا بالإضافة إلى عقد لقاءات مستمرة مع مديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بكل مدينة على حده لإرسال رسالة أن الدولة جادة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وحل مشاكل المواطنين.

 


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