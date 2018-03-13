محافظ السويس: الموافقة على تشغيل مصنع الوجبات المدرسية وإنشاء سوق بالسلام

السويس- سيد نون

أكد أحمد محمد حامد محافظ السويس، أن رئيس الوزراء فى إجماع مجلس المحافظين الأخير، وافق على تشغيل مصنع الوجبات المدرسية لمدارس السويس، كذلك وافق على اعتماد المنطقة اللوجستية بحى عتاقة على مساحة 30 فدانا .

كما طلب المحافظ من رؤساء الأحياء، خلال اجتماع الجهاز التنفيذى، تنشيط الإيرادات والمتحصلات للمبالغ المستحقة والأقساط المالية على المحلات والوحدات السكنية بكل حى، وعمل حافز إثابة للقائمين على التحصيل عند الوصول للمستهدف.

وكلف المحافظ، بمتابعة أى قرارات تصدر بالغلق والسحب والغلق الإدارى لأى محلات، أو منشآت مخالفة بالأحياء، من خلال إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة.

وطلب المحافظ، من القيادات التنفيذية استخدام العدل والحزم والإنسانية، فى كل قرار يتم اتخاذه مطالباً بتطبيق القانون، مؤكدا على الاستمرار فى غلق أى محلات أو انشطة مخالفة على مستوى الأحياء الخمسة، مشدداً بمعاقبة المقصر فى تطبيق القانون.

وأكد المحافظ، أنه يتم اتخاذ عدة قرارات تشمل قرار بسحب أرضى أو محل عليها مستحقات مالية والتحويل للنيابة العامة، مشيراً إلى أنه لا تهاون فى استرداد المبالغ المالية لصالح المحافظة.

ووافق المجلس التنفيذى برئاسة محافظ السويس، على تخصيص قطعة أرض فضاء بمساحة 7200 متر مربع لإقامة سوق بجوار موقف مدينة السلام 2 بحى عتاقة.

وطلب المحافظ خلال اجتماع المجلس التنفيذي، من رؤساء الاحياء انتفاضة فى جميع المجالات داخل نطاق الحي، مؤكداً على اهمية النظافة والتجميل فى محيط القطاعات والمديريات والإحياء والمصالح الحكومية، وذلك خلال اسبوع بالتنسيق مع جهاز النظافة، وإعداد تقرير من خلال ادارة المتابعة.