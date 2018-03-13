محافظ الدقهلية يقرر صرف 500 جنيه شهرياً لـ 80 أسرة لمدة عام بعد قرار إزالة مساكنهم







الدقهلية شريف الديب

قرر الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، صرف 500 جنيه شهريا لكل أسرة من الأسر المقيمة بعمارات الأوقاف بسندوب وعددهم 80 أسرة لإيجار شقق جديدة للإقامة بها لمدة عام أو لحين الانتهاء من بناء العمارات الجديدة أيهم أقرب.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، بساكنى تلك العمارات والتي قررت لجنة الخطورة الداهمة بضرورة إزالتها على الفور فى إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات وتم الاتفاق مع ساكنى تلك العمارات وعددها 4 عمارات على الإخلاء الفورى لها بعد حصر كافة الأسر الموجودة داخل هذه العمارات وعمل كروكى موضح عليه عدد الأدوار والشقق واسم كل ساكن لها ليتم تسليم كل الشقق لساكنيها بنفس المكان.

وأوضح محافظ الدقهلية، أن رئيس مجلس الوزراء كلف إحدى الجهات السيادية بإعادة بناء تلك العمارات على نفقة وزارة الأوقاف وعمل نموذج يتم تطبيقه على باقى العمارات وعددهم 12 عمارة.

ووعد الشعراوى، بعمل دراسة لزيادة مساحة الشقق الحالية بالتنسيق مع الجهات المختصة لتستوعب تلك الأسر ولتوفير حياة كريمة لهم، مشيراً إليهم قائلاً أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على توفير كل سبل الدعم لكم والانتهاء من بناء تلك العمارات فى أقرب وقت ممكن إيمانا منها بضرورة تطوير كافة المناطق العشوائية ليس على مستوى المحافظة فقط بل علي مستوي الجمهورية تليق بجموع المواطنين المقيمين بتلك المناطق.

ومن جهة أخر وفى لفته إنسانيه وافق المحافظ على إقامة كشك لأحدى المواطنات المقيمات بتلك العمارات لتوفير حياة كريمة لها ولأسرتها، كما وافق أيضا على صرف معاش تضامنى لابنة إحدى المواطنات المقيمات بتلك العمارات.

حضر الاجتماع اللواء فايز شلتوت، وكيل أول الوزارة السكرتير العام، المهندس مختار الخولى، وكيل الوزراة السكرتير المساعد، اللواء أحمد رأفت، رئيس مركز ومدينة المنصورة.