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محافظ البحيرة تتفقد معرض دمنهور للكتاب وتحضر ندوة عن رحلة العائلة المقدسة

الثلاثاء، 13 مارس 2018 12:01 ص
محافظ البحيرة تتفقد معرض دمنهور للكتاب وتحضر ندوة عن رحلة العائلة المقدسة محافظ البحيرة تتفقد معرض دمنهور الثالث للكتاب





البحيرة – جمال أبو الفضل ونصر جودة
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تفقدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة مساء الاثنين، معرض دمنهور الثالث للكتاب فى يومه السابع، وتجولت فى أروقة دور النشر المختلفة المشاركة فى المعرض ووجهت بتوفير جميع الإصدارات وخاصة التى عليها نسب خصم وتخفيضات فى الأسعار لمواجهة الطلب المتزايد عليها من رواد المعرض.

 وشاركت فى ندوة عن "رحلة العائلة المقدسة.. رسالة سلام" بحضور المهندس حازم الأشمونى السكرتير العام المساعد والعقيد محمد شرف ـ المستشار العسكرى والدكتور بشارة عبد الملك مسئول العلاقات العامة بالكنيسة والقس طوبيا اسكندر ـ كاهن كنيسة الملاك بدمنهور و لفيف من ممثلى الكنيسة والأوقاف والقيادات التنفيذية ومجموعة من الشباب والفتيات من رواد المعرض.

واستعرضت جهود محافظة البحيرة فى الإعداد والترتيب لزيارات مسيحى العالم لمسار الرحلة بمدينة وادى النطرون وخاصة بعد اعتماد بابا الفاتيكان لها كرحلة حج للمسيحيين.

على هامش الندوة حثت محافظ البحيرة الشباب على ضرورة متابعة ما يتم من إنجازات فى جميع المجالات سواء على المستوى المحلى أو المستوى القومى من مشاريع عملاقة للحاضر والمستقبل إلى جانب ما تقوم به قواتنا المسلحة الباسلة وجهاز الشرطة فى حماية جبهاتنا الداخلية والخارجية ودحر وتجفيف منابع الإرهاب فى سيناء.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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