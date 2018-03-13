محافظ الإسماعيلية يشهد ختام الدورة الـ17 لمهرجان الإسماعيلية الدولى للهجن







الإسماعيلية – جمال حراجى

شهد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية مراسم حفل ختام الدورة السابعة عشر لمهرجان الإسماعيلية الدولى لسباقات الهجن.

وحضر مراسم حفل ختام المهرجان، المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأشرف فؤاد مصطفى رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، والعقيد هشام محمد على المستشار العسكرى للمحافظة، والدكتور إيهاب الإبيارى ممثلا عن وزارة الشباب والرياضة، وسامى عبد الحليم مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، ورؤساء الوفود والدول المشاركة فى المهرجان، والشيخ مسفر عجمى نائب رئيس الاتحاد العربى لرياضات الهجن من دولة الكويت، وعيد حمدان رئيس الاتحاد المصرى للهجن، وسلامة إبراهيم رئيس لجنة المسابقات والشيخ سليمان الزملوط نائب رئيس الاتحاد العربى للهجن، وأمين الشعرواى الأمين المساعد لرئيس الاتحاد.

وتضمنت مراسم حفل الختام متابعة الشوط الأخير من السابقات الـ14التى استمرت على مدار يومى 12و13 من شهر مارس الجارى، وأقيمت بمضمار السباق المخصص لها بصحراء سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد وشاركت بها 7 دول عربية وإفريقية وممثلى القبائل العربية من مختلف محافظات مصر، بالإضافة إلى مشاركة ممثلى الاتحاد الأوربى لرياضات الهجن.

وكان الشوط الأخير لختام فعاليات المهرجان لهذا العام، هو شوط "الزمول للإبل " التى أكملت عمر 6 سنوات، والسباق بطول عشرة كيلومترات .

وفى ختام فعاليات دورة المهرجان قام محافظ الإسماعيلية بتسليم السيف الذهبى للفائز بالجائزة الأولى لدورة مهرجان هذا العام فى سباق الماراثون الرئيسى، وهو الهجان عبد الله سلامة إبراهيم أبو الندى من قبيلة الترابيين، كما قام بتسليم الكؤوس والدروع والجوائز على أصحاب المراكز الأولى، وكان ترتيب الفائزين بالمراكز الأولى الذين تم تكريمهم وتسليمهم الكؤوس، شمل كل من فارس عودة من قبيلة الفوايدة، وسلامة أبو السيخ من الحويطات ويحيى أبو إبراهيم من العيايدة، وعبد الله الفايدى من الفوايدة، ويوسف أبو زيدان من الترابين، وسلامة أبو الشيخ من الحويطات، وسالم عبد الله من قبيلة الشروات، ودياب فارس من قبيلة الفوايدة، وخليل أبو عكفة من الأحيوات وعياد الشاعر من الأحيوات، وإبراهيم السواركة من قبيلة السواركة، ويوسف حماد من العيايدة، ومحمد عبده أبونيفة من قبيلة الترابين .



1- المحافظ أثناء الختام



2- جانب من السباق



3- القبائل العربية تتنافس على جوائز المهرجان



4- درع المهرجان لممثلة الاتحاد الأوربى



5- جائزة المهرجان للفائزين



6- المحافظ يسلم جائزة المهرجان لأحد الفائزين