محافظ أسوان: ارتفاع عدد الأسِرَّة فى المستشفيات إلى 1851 سريرًا







أسوان – عبد الله صلاح

قال اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، إن حجم الإنجازات التى تمت فى القطاع الصحى خلال العامين الماضيين تعكس الطفرة التى شهدتها أسوان فى العديد من القطاعات الخدمية، حيث ارتفع عدد الأسرة فى المستشفيات من 811 سريرا إلى 1851 سريرا فى بداية عام 2018.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ أسوان بمجلس الصحة الإقليمى، مساء أمس الاثنين، بحضور الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة، ومديرى المستشفيات الجامعية والعامة، بجانب معهد الأورام والتأمين الصحى، بالإضافة إلى نقيب الأطباء ونقيب الصيادلة.

وأضاف محافظ أسوان، أنه تم زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة من 57 سريرا إلى 122 سريرا بجانب زيادة عدد الوحدات الصحية إلى 224 وحدة بدلاً من 207 وحدات صحية، كما زادت عدد الحضانات من 89 حضانة إلى 170 حضانة، بالإضافة إلى زيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوى من 183 إلى 281 ماكينة غسيل كلوى، فيما ارتفعت عدد نقاط الإسعاف على الطرق السريعة من 39 نقطة إلى 47 نقطة إسعاف، فى حين وصل عدد سيارات الإسعاف إلى 108 بدلاً من 86 سيارة.

وأكد أنه تلبية للمطالب الجماهيرية سيتم تحويل 6 مستشفيات تكامل تعمل حالياً كوحدات صحية ورعاية أساسية إلى مستشفيات مركزية تضم مختلف التخصصات والعيادات الخارجية، وستتولى هيئة التأمين الصحى عملية التطوير مع دعمها بالأطقم الطبية اللازمة من أجل توصيل الخدمة الصحية بجودة عالية لأهالى القرى والمناطق النائية وتخفيف الضغط على المستشفيات المركزية والنوعية والعامة.

وخلال الاجتماع قرر اللواء مجدى حجازى عدم نقل أى ممرضة على مستوى المستشفيات والوحدات الصحية إلا بتصديق شخصى من المحافظ من أجل تحقيق التوزيع العادل بين كافة مراكز ومدن المحافظة وخاصة أنه لا يوجد حالياً نقص فى أطقم التمريض بشكل عام ولكن توجد زيادة فى بعض الأماكن وعجز فى أماكن أخرى، موجهاً إلى الإسراع فى إنهاء إنشاء مبنى متكامل ضمن مشروع إنشاء مستشفى إدفو العام الجديد لتخفيف المعاناة عن أهالى المركز لحين إنهاء المشروع بالكامل، وهو الذى يتوازى مع العمل الجارى فى تطوير 15 وحدة صحية على مستوى المحافظة بتكلفة إجمالية تصل لحوالى 20 مليون جنية حيث تم الانتهاء من 6 وحدات ومتبقى 9 وحدات أخرى.

كما وجه مجدى حجازى بزيادة عدد القوافل الطبية إلى 4 قوافل بدلاً من قافلتين كل شهر مع تثبيت قافلة طبية شهرياً فى المناطق النائية مثل قرى وادى الصعايدة ووادى النقرة والعون الغذائى، وهو الذى يتوازى مع قيام مستشفى أسوان الجامعى بدعم المراكز الطبية فى هذه المناطق بأطقم طبية متخصصة طبقاً لجدول زمنى يغطى معظم الأقسام والتخصصات الطبية.

وأعطى حجازى توجيهاته بإعداد دراسة مقارنة بين اللوائح المنظمة للمستشفيات وخاصة فيما يتعلق بتحديد رسوم الخدمة الصحية لتحديد الأفضل منها بما يصب فى صالح المواطن البسيط وتحقيق المردود الإيجابى على المرضى لتخفيف الأعباء المعيشية عليهم.

وفى نهاية الاجتماع طالب محافظ أسوان من أعضاء مجلس الصحة الإقليمى بنشر الوعى بضرورة النزول والمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية القادمة فى أوساط العاملين والجمهور وأعضاء نقابتى الأطباء والصيادلة، وخاصة أن هذه الانتخابات ستؤثر على مستقبل مصر وعلى الأجيال القادمة ولذا فإن هناك قوى الشر التى لا تريد الخير لوطننا تحاول أن تؤثر سلبياً على الرأى العام، مشيراً إلى تغافل وتجاهل هذه القوى لحجم الإنجازات الذى شهدته مصر فى جميع المحافظات ومنها أسوان وهو الذى سيتم الرد عليه عملياً بزيادة الإقبال على التصويت فى اللجان الانتخابية.